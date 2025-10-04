Soykırımcılardan meyve bıçağı bahanesi

Katiller ordusu, Küresel Sumud Filosu'na 20 savaş gemisiyle saldırdı... İsrail medyası da saldırıyı meşru göstermek için iyice saçmaladı. Jerusalem Post, "Filodaki gemilerin çoğu yelkenliydi ve çoğu yaklaşık sekiz ila on mürettebat taşıyordu. Gezi teknesi Alma ve büyük tarihi yelkenli Sirius gibi daha büyük gemilerin yanı sıra, dönüştürülmüş balıkçı teknesi Estrella da vardı. Bu büyük teknelerde bir düzineden fazla aktivist bulunuyordu. Filo, Girit'in güneydoğusunda Family adlı daha büyük bir tekneyi geride bırakmıştı. Meyve bıçaklarını denize attılar" diye yazdı. Meyve bıçağını bahane eden gazeteye sosyal medyada tepki yağdı.



İsrail askerleri sivillere silah doğrulttu, ağır sözlerle aşağılamak istedi. Gemiler didik didik arandı. İnsanlıktan başka bir şey bulunamadı.