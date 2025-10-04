Son dakika: Sumud Filosu'nda yer alan kahramanlarımız ülkeye döndü!

İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Sümeyye Erdoğan Bayraktar "Öyle büyük bir zulüm ki insanlar bunu kabul etmiyor alışmıyor. Hiçbir zaman alışmamalıyız, unutmamalıyız. İsrail korkuyor ve ömürlerini de korkarak geçirecek. Filistinliler ömrünü cesaretle yaşayacak. İnşallah daha güzel bir dünya göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk, 23'ü Malezyalı olmak üzere toplamda 137 kişinin Türkiye 'ye getirilmesi için gönderilen THY uçağı İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan hareket etti.

36'sı Türk 137 aktivist İstanbul'da. ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamada "İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızı ve çeşitli ülkelerden filo katılımcılarını taşıyan Türk Hava Yolları uçağı İstanbul'a ulaştı. Kalan vatandaşlarımızın da en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Kahramanlar geri döndü. (AA)

İstanbul Havalimanı'na saat 15.40'ta inmesi beklenen uçaktaki aktivistlerin, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.

İFADELERİNE BAŞVURULACAK



Aktivistler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından uluslararası sularda Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.

36'sı Türk 137 aktivistin İstanbul'a ineceği saat belli oldu

Dışişleri Bakanlığı Kaynakları, "Vatandaşlarımızı ve üçüncü ülke uyrukluları taşıyan uçak İstanbul'a gelmek üzere havalanmıştır. Uçağın Türkiye saati ile 15.40 civarında iniş yapması beklenmektedir." bilgisini verdi.



İşgal ettiği Filistin topraklarında soykırım suçu işleyen İsrail Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı.

Aralarında 50'ye yakın Türk vatandaşlarının da bulunduğu yüzlerce aktivistin durumu merak edilirken Türkiye harekete geçti.

İşgalci İsrail askerleri Sumud Filosuna saldırarak aktivistleri alıkoydu (Fotoğraf: AA)

36 VATANDAŞIMIZ ÖZEL BİR UÇAK SEFERİYLE DÖNECEK

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada 36 vatandaşımızın bugün (4 Ekim) döneceğini açıkladı.

Keçeli, "İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir. Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye'ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir. Söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer alması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

KEÇELİ DETAYLARI AÇIKLAMIŞTI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli dün (3 Ekim) konuya ilişkin kapsamlı bir açıklama yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı açıkladı: İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek?

Sumud Filosu'nun Gazze'de devam eden felakete dünya kamuoyunun dikkatini çekmek bakımından son derece önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Keçeli, "Biz gelişmeleri filoyla ilgili organizasyonun başladığı ilk günden beri yakından takip ettik. Filo'nun organizasyon komitesiyle ve katılımcılarla baştan beri temas halindeydik. Bakanlığımızın Durum İzleme Merkezi ve Kriz Masası 7 gün 24 saat esasında gelişmeleri hassasiyetle takip etti." ifadelerini kullandı.

Keçeli, filoda vatandaşları bulunan ülkelerle de yakın eş güdüm içerisinde olduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) ve Sayın Bakanımız (Hakan Fidan) yoğun bir telefon diplomasisi yürüttüler." dedi.

Bu temaslar neticesinde de ortak bir açıklama yapılmasını sağladıklarını kaydeden Keçeli, bu açıklamada filodakilerin can güvenliğinin tehlikeye atılmaması yönünde İsrail'e güçlü bir uyarıda bulunulduğunu belirtti.

Keçeli, "Bölgede faaliyette bulunan gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetlerimiz de insani yardım görevine katkı sağlamak üzere mevcudiyet gösterdiler." diye konuştu.

"KONSOLOSLUK GÖREVLİLERİ TÜRK VATANDAŞLARI İLE BUGÜN İLK DEFA YÜZ YÜZE İLETİŞİME GEÇTİ"

İsrail tarafından alıkonan Türk vatandaşlarının son durumuna ilişkin bilgi veren Keçeli, "Gelinen aşamada yüzlerce aktivistin İsrail tarafından alıkonulduğunu biliyoruz. Bunun arasında 50'ye yakın vatandaşımız da bulunmakta. Bazı vatandaşlarımızın çifte vatandaş olmasından dolayı kesin bir rakam vermemiz mümkün olamıyor. Teknelere el konulmasının hemen ardından konsolosluk görevlilerimiz devreye girdiler. Filo'nun avukatları ve diğer ilgili ülke büyükelçilikleriyle de eş güdüm içerisinde çalıştılar. Elde edilen bilgileri de biz vatandaşlarımızın aileleriyle hemen paylaşmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.