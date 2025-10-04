MOSSAD morardı! Vatanını satan casuslar yakalandı

Milli İstihbarat Servisi "Metron Faaliyeti" adını verdiği operasyonla İsrail gizli servisi MOSSAD'a bilgi aktardığı belirlenen Serkan Çiçek'i adım adım takibe aldı. İstanbul'da başarılı bir operasyonla yakaladı. Asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan ve sonradan ismini değiştirip dedektiflik yapan Çiçek'in, MOSSAD ajanı Faysal Rasheed ile temas kurduğu, 4 bin dolar karşılığında bir Filistinli aktivisti takip etmeyi kabul ettiği ortaya çıktı. Ancak hedefe ulaşamayan Çiçek'in faaliyetleri deşifre edilince olay patladı. MİT Çiçek'le bağlantılı olan ve Mossad'a casusluk yapan dedektiflere bilgi satan Avukat Tuğrulhan Dip'i de İstanbul'da ele geçirdi. Her iki zanlının da sorgularına başlandı.





