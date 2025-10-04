PODCAST CANLI YAYIN

MOSSAD morardı! Vatanını satan casuslar yakalandı

Milli İstihbarat Servisi, Mossad’a bilgi aktardığı belirlenen Serkan Çiçek’i başarılı bir operasyonla yakaladı. Çiçek’in Mossad ajanı Faysal Rasheed ile temas kurduğu ve bir Filistinli aktivisti takip etmeyi kabul ettiği ortaya çıktı. Ayrıca, Çiçek ile bağlantılı avukat Tuğrulhan Dip de gözaltına alındı.

MOSSAD morardı! Vatanını satan casuslar yakalandı

Milli İstihbarat Servisi "Metron Faaliyeti" adını verdiği operasyonla İsrail gizli servisi MOSSAD'a bilgi aktardığı belirlenen Serkan Çiçek'i adım adım takibe aldı. İstanbul'da başarılı bir operasyonla yakaladı. Asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan ve sonradan ismini değiştirip dedektiflik yapan Çiçek'in, MOSSAD ajanı Faysal Rasheed ile temas kurduğu, 4 bin dolar karşılığında bir Filistinli aktivisti takip etmeyi kabul ettiği ortaya çıktı. Ancak hedefe ulaşamayan Çiçek'in faaliyetleri deşifre edilince olay patladı. MİT Çiçek'le bağlantılı olan ve Mossad'a casusluk yapan dedektiflere bilgi satan Avukat Tuğrulhan Dip'i de İstanbul'da ele geçirdi. Her iki zanlının da sorgularına başlandı.


MİT, İsrail'e casusluk yapan "dedektif" Serkan Çiçek ve bağlantılı olduğu avukatı kıskıvrak yakaladı.


Ticareti bırakıp 2020 yılından itibaren Pandora Dedeklifliği kurarak dedektiflik yapan Çiçek'in, MOSSAD'da çalıştığı anlaşıldı.

Avukat Tuğrulhan Dip'in, MİT tarafından yakalanan ve İstanbul İl Emniyeti Müdürlüğünün gözaltına aldığı Mossad casusu Serkan Çiçek'in yaptığı işler için destek aldığı isimlerden biri olduğu öğrenildi.

