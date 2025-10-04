PODCAST CANLI YAYIN

Katil İsrail'in Sumud Filosu'na saldırması tüm dünyayı ayağa kaldırdı!

Milyonlarca insan sokaklara çıktı. Grevler başladı, boykotlar yapıldı. Küresel tepki, başta batı olmak üzere ilk kez böylesine büyük kitlelere yayıldı.

İspanya'da 2 milyon öğrencinin derslere girmeyeceği açıklandı.
60'a yakın ülkede, soykırımcı Netanyahu ve kabinesine karşı dava açıldı.
Başta İtalya olmak üzere 17 Avrupa ülkesi, greve gitme kararı aldı.
Toplam 9 ülke, İsrail elçilerini acil olarak sınır dışı edeceğini vurguladı.

Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde, müze ve kültür merkezlerinde boykot başladı.
17 ülkede birçok şirket, İsrail'le olan anlaşmalarını iptal etmeye başladı.
İstanbul'da yarın Ayasofya Camii'nden Eminönü'ne yürüyüş düzenlenecek.
AB ülkelerinin tamamında hafta sonu protesto gösterileri yapılacağı açıklandı.

HAMAS: MÜZAKERELER İÇİN HAZIRIZ
Hamas, Gazze planı için "İsrail çekilirse, rehineleri serbest bırakırız. Yönetimi Arap ve Filistinliler'e devretmeyi kabul ediyoruz. Müzakerelere hazırız" dedi.
ABD Başkanı Trump da, "Hamas kalıcı anlaşma için hazır. İsrail bombalamayı durdurmalı ki, rehineler güvenli bir şekilde çıkartılsın" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN TRUMP'LA GÖRÜŞTÜ
ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan ile görüşmek istedi. İki lider, Gazze hakkında konuştu. Erdoğan, İsrail'in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisi için önemli olduğunu vurguladı.

