İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Terör saldırısı hazırlığında olan 2 çocuk paketlendi!

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ adına eylem hazırlığında oldukları belirlenen, biri Türkmenistan uyruklu 18 yaşından küçük iki çocuk şüpheli düzenlenen iki ayrı operasyonla yakalandı. Güvenlik kaynakları, şüphelilerin geçmiş yıllarda gerçekleştirilen saldırılardan ilham alarak yeni bir eylem planladıklarını ve bu kapsamda şifreli yazışmalar yaptıklarını tespit etti.

İstanbul Emniyeti ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına eylem hazırlığında oldukları belirlenen iki çocuğu düzenlenen ayrı operasyonlarla yakaladı. Güvenlik kaynaklarına göre, şüpheliler D.R. ve A.Y.G. 18 yaşından küçük olup, D.R.'nin Türkmenistan uyruklu olduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü polislerinin kapalı sistem haberleşme ağlarına (RocketChat, Techhaven, Trueerypt, Vepaerypt) yönelik çalışmaları sonucunda elde edilen tespitlerin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki ayrı operasyonda şüphelileri takibe aldı ve yakalayarak gözaltına aldı. İstihbarat çalışmaları kapsamında şüphelilerin bazı DEAŞ mensuplarıyla gizli iletişim kurdukları belirlendi.

İSTANBUL'DA YENİ SALDIRI HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Operasyonlarda ele geçirilen dijital inceleme raporlarına göre, şüphelilerin geçmiş yıllarda düzenlenen bazı terör eylemlerinden etkilendikleri ve İstanbul'da yeni bir saldırı planladıkları yönünde yazışmalar tespit edildi. Ayrıca dijital materyaller arasında örgüte ait "Saldırı Taktikleri" adlı klasöre benzer örgütsel dokümanlar ile patlayıcı madde yapımına ilişkin görüntü ve dokümanlara rastlandı.

Emniyet kaynakları, ele geçirilen materyallerin deşifre edilerek soruşturmanın derinleştirildiğini, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

