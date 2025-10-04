PODCAST CANLI YAYIN

İkinci kez S'umud' olacak

İsrailli teröristler, Gazze’ye yardım götüren Sumud Filosu’na saldırdı. Dünyada büyük tepki çeken olay sonrası, filonun ikinci seferi için bine yakın tekne gönüllü oldu

Gazze'ye insani yardım için 31 Ağustos tarihinde İtalya ve İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, yeni katılan gemilerle 48'e ulaşmıştı. Ancak terörist devlet İsrail. İsrail ablukasını kırmak isteyen filoya saldırmıştı. Aralarında 54 Türk gönüllünün de olduğu 400 kişiyi tutuklayan katiller ordusu, 5 kıtada lanetlenmişti. Dünyanın her yerinde protesto edilen İsrail'i korkutacak bir hamle geldi. Küresel Sumud Filosu'nun ikinci Gazze seferine daha şimdiden bin civarında geminin başvuru yaptığı ortaya çıktı. "Direnç" anlamına gelen Arapça "Sumud" adını taşıyan Küresel Sumud Filosu'nun ikinci seferinin terörist başı Netanyahu ve kabinesinde derin çatlağa neden olduğu iddia edildi. Mossad, İsrail Güvenlik Kabinesi'ne Sumud'a yapılan saldırı hakkında bir rapor sundu. Sumud'un uluslararası ölçekte İsrail'e karşı en etkin adım olduğu ifade edilen raporda, ikinci seferin Tel Aviv'i zor durumda bırakacağı belirtildi. Kabinedeki bazı isimlerin de İsrail'e olan nefretin ABD'de bile yüzde 60'ları aştığını belirtip Netanyahu'ya tepki gösterdiği öğrenildi

HAMAS: MÜZAKERE İÇİN HAZIRIZ
Hamas, Trump'ın Gazze planı için açıklama yaptı: Ateşkesin sağlanması, İsrail'in Gazze'den çekilmesiyle birlikte tüm esirleri ve naaşları teslim edeceğiz. Gazze'nin yönetimini, Arap/İslam desteğine sahip bir Filistinli teknokrat heyetine devretmeyi kabul etmekteyiz. Müzakerelere hazırız. ABD Başkanı, Hamas'ın mesajı sonrası "İsrail, bombalamayı derhal durdurmalı ki rehinelere güvenli bir şekilde çıkartılsın" dedi.


Sumud, ezberleri bozdu. Tüm dünya İsrail vahşetine karşı birleşti. Yeni filo hazırlıkları başladı.

