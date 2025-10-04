İhmal can aldı!

Mersin'de yaşayan Pelin Kıyga'nın, bindiği asansör arızalandı. Bulunduğu kabin, zemine çakıldı. Asansörden çıkarılan Pelin Kıyga, hastaneye kaldırıldı. Kurtarılamadı. Eski asansör firması yöneticisi S.S., yeni asansör firması yöneticisi M.K. ile çalışanı M.A. ve site yöneticisi F.M.C. gözaltına alındı. Kazadan bir süre önce sitede yaşayanların apartmana ait WhatsApp grubunda, asansörde 1 aydan uzun süredir arızalar yaşandığını gündeme getirdiği, sorunların devam etmesi nedeniyle yönetimin yeni bir firma ile bakım sözleşmesi yaptığı iddia edildi. S.S., M.K., M.A. ve F.M.C., adliyeye sevk edildi