Güllü'nün sır dolu ölümü! İşte o 7 şüphe

Yalova'da evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Güllü'nün ölümüyle ilgili iddialar nedeniyle dosya cinayet büroya devredildi. Dosyanın devredilmesiyle ilgili 7 madde de tek tek şöyle sıralandı:

Ses kayıtlarında ortaya çıkan çelişkiler ve bilgi kirliliği

Olayın "şüpheli ölüm" olarak değerlendirilmesine yol açan bulgular

Güllü'nün kızının feryatları ve psikolojik durumunun kaza ihtimalini zayıflatması

Yakınlarının, olayın "cinayet" ya da "yanlışlıkla düşme" olmadığını düşünmeleri

Canlı yayında yapılan canlandırmada "roman havası oynarken düştü" iddiasının fiziksel olarak imkansız bulunması

Yatak ve komodin arasındaki dar alanda gençlerin Güllü'yü çekmiş olabileceği şüphesinin ortaya atılması

Güllü'nün sağlık durumu ve belindeki platin nedeniyle cam kenarında oynayacak bir gerekçenin bulunmaması