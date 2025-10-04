PODCAST CANLI YAYIN

Güllü'nün sır dolu ölümü! İşte o 7 şüphe

Şarkıcı Güllü’nün camdan düşerek hayatını kaybettiği olayda dosya, şüpheli bulgular nedeniyle Cinayet Büro’ya devredildi. Soruşturma yedi dikkat çekici madde ışığında derinleştiriliyor.

Giriş Tarihi:
Güllü'nün sır dolu ölümü! İşte o 7 şüphe

Yalova'da evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Güllü'nün ölümüyle ilgili iddialar nedeniyle dosya cinayet büroya devredildi. Dosyanın devredilmesiyle ilgili 7 madde de tek tek şöyle sıralandı:

Ses kayıtlarında ortaya çıkan çelişkiler ve bilgi kirliliği
Olayın "şüpheli ölüm" olarak değerlendirilmesine yol açan bulgular
Güllü'nün kızının feryatları ve psikolojik durumunun kaza ihtimalini zayıflatması
Yakınlarının, olayın "cinayet" ya da "yanlışlıkla düşme" olmadığını düşünmeleri
Canlı yayında yapılan canlandırmada "roman havası oynarken düştü" iddiasının fiziksel olarak imkansız bulunması
Yatak ve komodin arasındaki dar alanda gençlerin Güllü'yü çekmiş olabileceği şüphesinin ortaya atılması
Güllü'nün sağlık durumu ve belindeki platin nedeniyle cam kenarında oynayacak bir gerekçenin bulunmaması

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
CANLI ANLATIM | Hamas'tan Gazze yanıtı: Müzakerelere hazırız | Trump'tan Türkiye'ye teşekkür İsrail'e uyarı: Bombalamayı derhal durdurun
Aynadaki Yabancı
Eylül enflasyonu belli oldu! Ocak zammı yüzde 13.64'e ulaştı! İşte milyonlara gelecek enflasyon zammı...
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Gazze masada
Son dakika! İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek? Dışişleri Bakanlığı açıkladı
İtalyan teknik adam Fenerbahçe'de bir felsefe ortaya koydu! Seninle aramda kocaman bir fark var...
Türk aktivist Atiş, İsrail'in "gemide silah taşınıyor" yalanını A Haber ekranlarında çürüttü
MİT operasyonları Mossad’ın kripto finansman yöntemini ortaya çıkardı
Fırtına ilklerle galip! Trabzonspor - Kayserispor: 4-0 | MAÇ SONUCU
Yolsuzluktan tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Kara CHP'den istifa etti
Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?
MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek ve bağlantılı olduğu avukat yakalandı
Derbi ateşten gömlek! Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri netleşti
CANLI ANLATIM | İsrail'den Sumud'un son teknesi Marinette'ye baskın!
SON DAKİKA! CHP kayyum davasının ilk duruşması görüldü: Gürsel Tekin göreve devam edecek
İstanbul'da fahiş kiraya "dur" diyecek proje! Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar belli oldu
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar: Bütün kadınların örnek alacağı bir karakter
Turgay Ciner'in şirketlerinde kara para izi: Ciner Glass'ta tuhaf işler... Hepsi tesadüf mü?