Gazze'de bilanço ağırlaşıyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan abluka altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. Gazze'de son 24 saatte biri çocuk, 2 Filistinli daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Açlıktan ölenlerin sayısı 152'si çocuk olmak üzere 457'ye yükseldi. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle, çok sayıda kişinin defalarca olmak üzere, yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı belirtiliyor.