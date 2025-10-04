PODCAST CANLI YAYIN

CHP Genel Merkezi ve İstanbul İl yönetiminde yönetim belirsizliği

CHP Genel Merkez’de Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu çekişmesi yaşanırken, İstanbul İl yönetimi de Gürsel Tekin ile Özgür Çelik arasında paylaşılamıyor.

İstanbul'da 8 Ekim 2023'de gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için Özlem Erkan tarafından açılan davada mahkeme 2 Eylül'de oluşturduğu ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin 'Tedbiren görevden uzaklaştırılmasına' karar vermişti. Mahkeme, Gürsel Tekin ile birlikte 5 ismi "çarğı heyeti" olarak atanmıştı. Süreç devam ederken CHP 24 Eylül günü olağanüstü seçime gitmişti. Yapılan seçimde Özgür Çelik'i İstanbul İl Başkanı olarak seçilmişti. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin davanın ilk duruşması dün yapıldı. Mahkeme ilk olarak reddi hakim talebini reddetti. Mahkeme, Çağrı heyeti'nin görevine devam kararı vererek duruşmayı 21 Kasım'a erteledi. Böylece iki aya yakın süre daha İstanbul ilde, çift başlı yönetim devam edecek.

MUHALEFETSİZ KAMP
Bu arada CHP, Parti Grubu'nu hafta sonu Abant'ta kampa alacak. Burada da Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu çekişmesi yaşanacak. Kampa Kılçdaroğlu'na yakın muhalif 6 ismin katılmayacağı öğrenildi. İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç kampa büyük bir sürpriz olmazsa katılmayacak. İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin de katılmayacağı öğrenildi. Gaziantep Milletvekilli Hasan Öztürkmen ise seçim bölgesindeki programlar ve özel işlerinden ötürü kampa katılmayacak. Yurt dışında bulunan İzmir Milletvekili Mahir Polat da kampta yer almayacak diğer isim.

Aynı il binasında iki başkan rekabet halinde çalışıyor
Tekin, "Saç kesilecek, kel görünecek" diyerek mesaj veriyor.

Özgür Çelik, "Delege beni seçti, başkan benim" diyor

