Hatay'da uyuşturucu operasyonu; 13 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 62 bin TL para cezasıyla aranan G.G., 12 yıl 6 ay hapis 20 bin 820 TL para cezasıyla aranan H.İ., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan G.M., 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan A.K., 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan H.B., 1 yıl 8 Ay hapis cezasıyla aranan R.G.,1 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan İ.D., ile H.A., H.K., M.Ö., K.D., E.S. ve F.K. isimli 13 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 13 şahıs mahkemece tutuklandı.