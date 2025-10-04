PODCAST CANLI YAYIN

Arkadaşının evinde esrarengiz ölüm

Antalya'da Derya Kazmacı, 10 gün önce cezaevinden çıktı. Arkadaşının evinde cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma başlatıldı

Giriş Tarihi:
Arkadaşının evinde esrarengiz ölüm

Acı olay, dün saat 10.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Emek Mahallesi 2183 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Bir mağazada bekçilik yapan Rüstem O., sabah eve geldiğinde yanında kalan Derya Kazmacı'yı (38) yerde yüzüstü hareketsiz halde gördü. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Kazmacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

'KALACAK YERİ YOKMUŞ'
Ekiplerin çalışmasının ardından Kazmacı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazmacı'nın cesedinin olduğu yerde, enjektör ve uyuşturucu madde olduğu görüldü. Ekipler, bulunan malzemeleri delil torbasına koydu. Derya Kazmacı'nın 10 gün önce cezaevinden çıktığı, kalacak yeri olmadığı için arkadaşı Rüstem O.'nun evinde kaldığı öğrenildi.

