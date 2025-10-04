AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Gazze mesajı: Hamas'ın kapsayıcı iradesine uluslararası destek verilmeli

PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas’ın İsrail’e yönelik barış ve ateşkes teklifini değerlendirerek uluslararası topluma çağrıda bulundu. Çelik, Hamas’ın esir değişimi, işgalin sona erdirilmesi ve Filistin’in kendi yönetimi için ortaya koyduğu kapsayıcı iradenin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Çelik, İsrail’i saldırıları derhal durdurmaya ve Gazze’ye insani yardımların engelsiz ulaşmasını sağlamaya çağırarak, Başkan Erdoğan’ın Filistin Devleti vizyonunun kalıcı barış için yol haritası olduğunu belirtti.

Hamas ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı'na yanıt verdi.

İsrail saldırılarının sona erdirilmesi ve Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesinin sağlanması amacıyla saha koşullarının sağlanması durumunda tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyuran Hamas, bu bağlamda ayrıntılar için arabulucularla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğunu bildirdi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: HAMAS'IN İRADESİ DESTEKLENMELİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Hamas'ın kararına ilişkin paylaşımda bulundu. Hamas'ın ortaya koyduğu bu kapsayıcı iradeye uluslararası destek verilmesi gerektiğini belirten Çelik İsrail'i uyardı.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump'ın açıkladığı plana Hamas'ın cevabı yapıcı bir şekilde gerçek barış, hakkaniyet ve adalet odaklı yaklaşımı içermektedir.

Hamas tarafından ateşkes ve barışın sağlanması için esirlerin takasından işgalin tamamen sona ermesine ve Filistin'in sadece Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğine kadar kapsamlı bir yaklaşım ortaya koyulmuştur. Arap, İslam dünyası ve uluslararası destekle ortaya koyulan kuralların ve önerilen mekanizmaların altı net çizilmiştir.

Başkan Trump'ın ortaya çıkan bu durumu "barış" için olumlu bir yaklaşım gören mesajı, ilk aşamada ateşkesin sağlanması ve insani yardımların önünün açılması için yeni bir zemini oluşturabilecektir.

Hamas'ın ortaya koyduğu bu kapsayıcı iradeye uluslararası destek verilmesi gerekir. Bunun için İsrail'in saldırıları hemen durdurması, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye engelsiz şekilde ulaşması sağlanmalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanınımızın ilk günden itibaren ateşkesin sağlanmasından bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasına kadar çizdiği hakiki çerçeve, çözümün kalıcı barışa dönüşmesinin en net yol haritasıdır."

