Zulme karşı direniş!

Gazze'ye ilerleyen Küresel Sumud Filosu, dünyadaki vicdanın sesi oldu. Gazze'ye giden 44 gemiden 21'i terörist devlet İsrail'in saldırısına uğradı. 37'si Türk gönüllü olmak üzere 200 kişiyi gözaltına alan İsrailli teröristler, birkaç saat sonra ne yapacaklarını şaşırdı. Çünkü başta Türkiye olmak üzere İspanya, İtalya, ABD, Arjantin, Güney Afrika, Avustralya, Japonya gibi 5 kıtada 47 ülkede sokaklara çıkanlar İsrail'i lanetledi. Milyonlarca kişinin katıldığı gösteriler, vicdanların sesini haykırdı. Terörist başı Netanyahu, Tel Aviv'de toplantı üstüne toplantı yaptı. Hatta Mikeno Gemisi'nin Gazze sınırına ulaşmayı başarmasıyla yıkılan Netanyahu, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e hakaretler yağdırdı. Küresel Sumud Filosu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İsrail'e karşı en önemli adımlardan biri atıldı. Bundan sonra daha da güçlü geleceğiz. Yüzlerce geminin rotası Gazze olacak. Dünyadaki vicdan uyandı" açıklaması yapıldı.



SONUN GELİYOR İSRAİL

İşgalci İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırması, sanat dünyasında da sert tepkilere neden oldu. Gamze Özçelik, Murat Kekilli, Haluk Piyes, Sinan Akçıl, İsmail Hakkı, Mesut Özil, Alişan, Ali Nuri Türkoğlu gibi birçok isim, paylaşımları ile Sumud'a saldırıyı kınadı. İşte bazı mesajlar:



DENİZ UĞUR: İsrail denen terör devleti tarafından tutuklanan arkadaşlarımızın yanındayız.



İSMAİL HAKKI: Kanı bozuk katil ABD'nin Sarıyer'deki başkonsolosluğunda protestodayız.



ALİŞAN: Sen istediğin kadar 'Güç bende, para bende istediğimi yaparım' de... İnsanlık uyandı ve farkında değilsin ama sonun geliyor İtrail!



İtalya'nın başkenti Roma başta olmak üzere 10 kentte Global Sumud Filosu'na destek gösterileri yapıldı.



Terör devleti İsrail'in Sumud'a saldırısı Yunanistan'da da büyük tepkiyle karşılandı.



MARİNETTE GAZZE YOLUNDA

Arıza nedeniyle Sumud Filosu'ndan geride kalan gemi Marinette, Gazze'ye doğru ilerliyor. Gemide 6 kişi olduklarını belirten Türk gönüllü Emine Güneş, A Haber'e canlı bağlanarak "Son ana kadar Gazze'ye ulaşmayı umuyoruz" dedi



GEREKLİ TÜM İŞLEMLER YAPILIYOR

Ankara, Türk gönüllerin serbest bırakılması için devreye girdi. Gerekli tüm girişimlerin yapıldığını belirten Dışişleri Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın önümüzdeki günlerde serbest bırakılmaları beklenmektedir" dedi.