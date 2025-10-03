Türk aktivist Atiş, İsrail'in "gemide silah taşınıyor" yalanını A Haber ekranlarında çürüttü

Siyonist İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Türk aktivist Emrah Atiş, A Haber'e yaptığı açıklamada yolculuğun son durumu hakkında bilgi verdi.
Atiş, "Dört gün önce İtalya'dan yola çıktık, dün itibarıyla Girit'i geçtik. Bugün sabah saatlerinde önden çıkan gemilere yetiştik. Şu anda filonun en büyük gemisi olan Vicdan Gemisi ile birlikte yolumuza devam ediyoruz. Gemide yaklaşık 100 aktivist bulunuyor. Çoğunluğu doktorlar, sağlık çalışanları ve basın mensuplarından oluşuyor" dedi.
İnsani yardımın içeriğine değinen Atiş, "Taşıdığımız malzemelerin büyük kısmını ilaçlar oluşturuyor. Ayrıca geminin bir bölümünde gıda yardımı da var. Bu yardımları doktorlarımız aracılığıyla ulaştırmak istiyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen basın mensupları da Gazze'deki dramı dünyaya duyurmak için bizimle birlikte" ifadelerini kullandı.
OLASI SENARYOLARA KARŞI TATBİKATLARIMIZ SÜRÜYOR
Yaklaşık 390–400 millik mesafelerinin kaldığını belirten Atiş, filodan çıkmadan önce barış eğitimi aldıklarını, yol boyunca da her gün tatbikat yaptıklarını söyledi. "Olası müdahalelere karşı birçok senaryo hazırlandı. Tatbikatlarımız düzenli olarak sürüyor" dedi.
Atiş, Sumud filosundaki bazı gemilerin Gazze sınırına ulaşıp ablukayı deldiğini öğrenince büyük mutluluk yaşadıklarını aktararak, "Oradaki aktivistlere ne olursa olsun biz yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
İSRAİL'İN SİLAH TAŞINIYOR YALANLARI ÇÜRÜTÜLDÜ
A Haber yayınında ayrıca İsrail'in "gemide silah bulunduğu" yönündeki iddiaları da çürütüldü. Aktivistler gemiden çektikleri görüntülerle, su ve gıda dışında herhangi bir şey taşınmadığını ortaya koydu.