PODCAST CANLI YAYIN

Türk aktivist Atiş, İsrail'in "gemide silah taşınıyor" yalanını A Haber ekranlarında çürüttü

Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan Türk aktivist Emrah Atiş, filonun Girit’i geçtiğini, yaklaşık 400 millik mesafenin kaldığını ve Vicdan Gemisi’nde çoğu sağlık çalışanı ve basın mensubu olmak üzere 100’e yakın aktivistin bulunduğunu açıkladı. Türk aktivist Atiş, katil İsrail'in "gemide silah taşınıyor" yalanını ise gemiden çektiği görüntülerle A Haber ekranlarında çürüttü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türk aktivist Atiş, İsrail'in "gemide silah taşınıyor" yalanını A Haber ekranlarında çürüttü

Siyonist İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Türk aktivist Emrah Atiş, A Haber'e yaptığı açıklamada yolculuğun son durumu hakkında bilgi verdi.

Gazze yolundaki son filo olan Özgürlük Filosu A Haber'de

Atiş, "Dört gün önce İtalya'dan yola çıktık, dün itibarıyla Girit'i geçtik. Bugün sabah saatlerinde önden çıkan gemilere yetiştik. Şu anda filonun en büyük gemisi olan Vicdan Gemisi ile birlikte yolumuza devam ediyoruz. Gemide yaklaşık 100 aktivist bulunuyor. Çoğunluğu doktorlar, sağlık çalışanları ve basın mensuplarından oluşuyor" dedi.

İnsani yardımın içeriğine değinen Atiş, "Taşıdığımız malzemelerin büyük kısmını ilaçlar oluşturuyor. Ayrıca geminin bir bölümünde gıda yardımı da var. Bu yardımları doktorlarımız aracılığıyla ulaştırmak istiyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen basın mensupları da Gazze'deki dramı dünyaya duyurmak için bizimle birlikte" ifadelerini kullandı.

A Haber ekran görüntüsüA Haber ekran görüntüsü

OLASI SENARYOLARA KARŞI TATBİKATLARIMIZ SÜRÜYOR

Yaklaşık 390–400 millik mesafelerinin kaldığını belirten Atiş, filodan çıkmadan önce barış eğitimi aldıklarını, yol boyunca da her gün tatbikat yaptıklarını söyledi. "Olası müdahalelere karşı birçok senaryo hazırlandı. Tatbikatlarımız düzenli olarak sürüyor" dedi.

Atiş, Sumud filosundaki bazı gemilerin Gazze sınırına ulaşıp ablukayı deldiğini öğrenince büyük mutluluk yaşadıklarını aktararak, "Oradaki aktivistlere ne olursa olsun biz yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

A Haber ekran görüntüsüA Haber ekran görüntüsü

İSRAİL'İN SİLAH TAŞINIYOR YALANLARI ÇÜRÜTÜLDÜ

A Haber yayınında ayrıca İsrail'in "gemide silah bulunduğu" yönündeki iddiaları da çürütüldü. Aktivistler gemiden çektikleri görüntülerle, su ve gıda dışında herhangi bir şey taşınmadığını ortaya koydu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | ABD Başkanı Trump'ın tehditleri sonrası Hamas yanıtını arabuluculara iletti!
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Gazze masada
Aynadaki Yabancı
Son dakika! İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek? Dışişleri Bakanlığı açıkladı
Fırtına ilklerle galip! Trabzonspor - Kayserispor: 4-0 | MAÇ SONUCU
Türk aktivist Atiş, İsrail'in "gemide silah taşınıyor" yalanını A Haber ekranlarında çürüttü
MİT operasyonları Mossad’ın kripto finansman yöntemini ortaya çıkardı
Yolsuzluktan tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Kara CHP'den istifa etti
Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?
MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek ve bağlantılı olduğu avukat yakalandı
EMEKLİNİN 3 AYLIK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, BAĞ-KUR'luya TÜİK'ten yeni maaş hesabı: En düşük 16.881, 17.500 TL alanlar...
CANLI ANLATIM | İsrail'den Sumud'un son teknesi Marinette'ye baskın!
SON DAKİKA! CHP kayyum davasının ilk duruşması görüldü: Gürsel Tekin göreve devam edecek
İstanbul'da fahiş kiraya "dur" diyecek proje! Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar belli oldu
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar: Bütün kadınların örnek alacağı bir karakter
Turgay Ciner'in şirketlerinde kara para izi: Ciner Glass'ta tuhaf işler... Hepsi tesadüf mü?
Memura farklı maaş! Ocak zammı için ipucu geldi: Polis, imam, öğretmen... Kim ne kadar alacak?
Derbi ateşten gömlek! Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri netleşti
Aşk ve Gözyaşı’nın Yeliz’i Şenay Gürler’in sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı! Hem Türkiye'de hem dünyada tanınıyor...