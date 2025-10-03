Son dakika! İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek? Dışişleri Bakanlığı açıkladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, konsolosluk görevlilerinin, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda İsrail tarafından yasa dışı alıkonulan Türk vatandaşlarıyla gözaltı merkezinde ilk kez doğrudan temas kurduklarını belirterek, vatandaşların özel bir uçak seferiyle 4 Ekim'de Türkiye'ye dönmelerinin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

Keçeli, İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu'nda İsrail tarafından yasa dışı alıkonulan Türk aktivistlerin durumu ve Türkiye'nin girişimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı açıkladı: İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek?

Sumud Filosu'nun Gazze'de devam eden felakete dünya kamuoyunun dikkatini çekmek bakımından son derece önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Keçeli, "Biz gelişmeleri filoyla ilgili organizasyonun başladığı ilk günden beri yakından takip ettik. Filo'nun organizasyon komitesiyle ve katılımcılarla baştan beri temas halindeydik. Bakanlığımızın Durum İzleme Merkezi ve Kriz Masası 7 gün 24 saat esasında gelişmeleri hassasiyetle takip etti." ifadelerini kullandı.

Keçeli, filoda vatandaşları bulunan ülkelerle de yakın eş güdüm içerisinde olduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) ve Sayın Bakanımız (Hakan Fidan) yoğun bir telefon diplomasisi yürüttüler." dedi.