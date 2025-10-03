PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika! İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek? Dışişleri Bakanlığı açıkladı

Son dakika haberi! İsrail Küresel Sumud Filosu'n düzenlediği baskında esir aldığı Türk aktivistlerle ilgili Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, “Vatandaşlarımızın yarın öğleden sonra özel uçak seferiyle Türkiye’ye getirilme seçeneği var.” açıklamasında bulundu. Keçeli, Malezya makamlarının bugün kendileriyle temas sağladığını ve böyle bir ricada bulunduğunu belirterek, bu konuda ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, konsolosluk görevlilerinin, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda İsrail tarafından yasa dışı alıkonulan Türk vatandaşlarıyla gözaltı merkezinde ilk kez doğrudan temas kurduklarını belirterek, vatandaşların özel bir uçak seferiyle 4 Ekim'de Türkiye'ye dönmelerinin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

Keçeli, İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu'nda İsrail tarafından yasa dışı alıkonulan Türk aktivistlerin durumu ve Türkiye'nin girişimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Sumud Filosu'nun Gazze'de devam eden felakete dünya kamuoyunun dikkatini çekmek bakımından son derece önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Keçeli, "Biz gelişmeleri filoyla ilgili organizasyonun başladığı ilk günden beri yakından takip ettik. Filo'nun organizasyon komitesiyle ve katılımcılarla baştan beri temas halindeydik. Bakanlığımızın Durum İzleme Merkezi ve Kriz Masası 7 gün 24 saat esasında gelişmeleri hassasiyetle takip etti." ifadelerini kullandı.

Keçeli, filoda vatandaşları bulunan ülkelerle de yakın eş güdüm içerisinde olduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) ve Sayın Bakanımız (Hakan Fidan) yoğun bir telefon diplomasisi yürüttüler." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli (Ekran görüntüsü)Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli (Ekran görüntüsü)

Bu temaslar neticesinde de ortak bir açıklama yapılmasını sağladıklarını kaydeden Keçeli, bu açıklamada filodakilerin can güvenliğinin tehlikeye atılmaması yönünde İsrail'e güçlü bir uyarıda bulunulduğunu belirtti.

Keçeli, "Bölgede faaliyette bulunan gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetlerimiz de insani yardım görevine katkı sağlamak üzere mevcudiyet gösterdiler." diye konuştu.

"KONSOLOSLUK GÖREVLİLERİ TÜRK VATANDAŞLARI İLE BUGÜN İLK DEFA YÜZ YÜZE İLETİŞİME GEÇTİ"

İsrail tarafından alıkonan Türk vatandaşlarının son durumuna ilişkin bilgi veren Keçeli, "Gelinen aşamada yüzlerce aktivistin İsrail tarafından alıkonulduğunu biliyoruz. Bunun arasında 50'ye yakın vatandaşımız da bulunmakta. Bazı vatandaşlarımızın çifte vatandaş olmasından dolayı kesin bir rakam vermemiz mümkün olamıyor. Teknelere el konulmasının hemen ardından konsolosluk görevlilerimiz devreye girdiler. Filo'nun avukatları ve diğer ilgili ülke büyükelçilikleriyle de eş güdüm içerisinde çalıştılar. Elde edilen bilgileri de biz vatandaşlarımızın aileleriyle hemen paylaşmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Aktivistlerin tutulduğu Ketziot Hapishanesi (AA)Aktivistlerin tutulduğu Ketziot Hapishanesi (AA)

Keçeli, Filo'da yer alan Türk vatandaşlarının diğer ülke aktivistleriyle beraber 2 Ekim'de Aşdod Limanı'nda karaya çıkarıldığını belirterek, "Buradaki idari işlemlerin ardından İsrail'in güneyinde yer alan gözaltı merkezine kademeli olarak nakledildiler." dedi.

Sözcü Keçeli, "Konsolosluk görevlileri Türk vatandaşları ile bugün ilk defa yüz yüze iletişime geçti. Yaklaşık 8 saattir konsolosluk görevlilerimiz orada ve vatandaşlarımızla doğrudan ilk kez temas kurdular. Bize ilk gelen bilgilere göre, vatandaşlarımızın genel sağlık durumunda endişe edilecek bir durum bulunmuyor." değerlendirmesini yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli (Ekran görüntüsü)Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli (Ekran görüntüsü)

"VATANDAŞLARIN ÖZEL BİR UÇAK SEFERİ İLE YARIN TÜRKİYE'YE DÖNMELERİ İHTİMAL DAHİLİNDE"

"Geldiğimiz noktada vatandaşlarımızın İsrail'den en hızlı ve en sağlıklı şekilde tahliye edilmesi için çeşitli alternatifler üzerinde duruyoruz." diyen Keçeli, "Vatandaşların özel bir uçak seferi ile yarın Türkiye'ye dönmeleri ihtimal dahilinde." dedi.

Keçeli, bu sürecin en etkin şekilde tamamlanması için yoğun mesai yürüttüklerini belirterek, "Arkadaşlarımız konuyu hem yerel makamlar nezdinde takip ediyorlar, hem de Türkiye'deki ilgili makamlarla ilgili kurumlarla koordinasyonumuz sürüyor. İnşallah gelişmeler netlik kazandıkça kamuoyumuzu bu konuda bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Aktivistlerin tutulduğu Ketziot Hapishanesi (AA)Aktivistlerin tutulduğu Ketziot Hapishanesi (AA)

BİR ÜLKE TAHLİYE İÇİN YARDIM İSTEDİ

Tahliye konusunda yardım talebi için Türkiye'yle iletişime geçen ülkelerin olup olmadığının sorulması üzerine Keçeli, "Evet oldu. Biz biliyorsunuz geçmişte de üçüncü ülkelere çeşitli insani krizlerden, çeşitli doğal felaketlerden kurtarma, tahliye edilmesi konusunda çok yardım sağlamıştık. Bu defa da üçüncü ülkeler bizimle temasta bulundular. Biz imkanlar çerçevesinde üçüncü ülke vatandaşlarının da İsrail'den ayrılması için yardım sağlamaya hazırız." diye konuştu.

İsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini esir aldı! Türkiyeden aktivistlerle ilgili açıklama: Gerekli tüm girişimler yapılmaktadırİsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini esir aldı! Türkiyeden aktivistlerle ilgili açıklama: Gerekli tüm girişimler yapılmaktadır

