PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan Hamas açıklaması! Verilen süre uzatıldı

Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin bir paylaşım yaptı. Hamas'a verilen sürenin uzatıldığını belirten Trump, "Hamas ile pazar günü Washington saati ile 18.00'e kadar anlaşma sağlanmalı. Bu son şans." dedi. Gazze'nin özgürlüğü için savaşan Hamas'ı tehdit eden Trump, "Daha önce hiç görülmemiş bir cehennem Hamas’a karşı patlayacak." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan Hamas açıklaması! Verilen süre uzatıldı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin bir paylaşım yaptı.

Trump'tan Hamas açıklaması!


HAMAS'A SAAT VERDİ

Hamas'a verilen sürenin uzatıldığını belirten Trump, "Hamas ile bir anlaşmaya Washington, D.C. saatiyle Pazar akşamı saat altıda (6) varılmalıdır." dedi.

Trump'ın açıklaması (Ekran görüntüsü)Trump'ın açıklaması (Ekran görüntüsü)

Gazze'nin özgürlüğü için savaşan Hamas'ı suçlayan Trump, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşma ayrıca tüm kalan hamas savaşçılarının yaşamlarını da koruyor! Belgenin ayrıntıları dünya tarafından biliniyor ve bu herkes için harika bir şey! Bir şekilde Orta Doğu'da barış olacak. Şiddet ve kan dökme duracak. Rehineler serbest bırakılsın, hepisi, ölü olanların cenazeleri dahil, şimdi! Hamas ile bir Anlaşmaya Washington, D.C. saatiyle Pazar akşamı saat altıda (6) varılmalıdır. Her ülke buna imza attı! Eğer bu son şans anlaşması sağlanamazsa, daha önce hiç görülmemiş bir cehennem Hamas'a karşı patlayacak. Her ne yolla olursa olsun Orta Doğu'da barış olacak. Bu konuyla ilgilendiğiniz için teşekkür ederim!"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan Hamas açıklaması! Verilen süre uzatıldı
MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek ve bağlantılı olduğu avukat yakalandı
Aynadaki Yabancı
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?
EMEKLİNİN 3 AYLIK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, BAĞ-KUR'luya TÜİK'ten yeni maaş hesabı: En düşük 16.881, 17.500 TL alanlar...
CANLI ANLATIM | İsrail'den Sumud'un son teknesi Marinette'ye baskın!
SON DAKİKA! CHP kayyum davasının ilk duruşması görüldü: Gürsel Tekin göreve devam edecek
Fatih Tekke ilk 11'ini belirledi! Kayserispor maçında forma o yıldızların
Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı
İstanbul'da fahiş kiraya "dur" diyecek proje! Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar belli oldu
Beyoğlu'nda dükkan basmıştı! Ufuk Bayraktar için istenen ceza belli oldu
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar: Bütün kadınların örnek alacağı bir karakter
Turgay Ciner'in şirketlerinde kara para izi: Ciner Glass'ta tuhaf işler... Hepsi tesadüf mü?
Memura farklı maaş! Ocak zammı için ipucu geldi: Polis, imam, öğretmen... Kim ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! Fatih Altaylı hakkında ara karar
Meteoroloji’den ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kod uyarısı! 3 Ekim il il hava durumu: Marmara, Ege ve Akdeniz’e sağanak geliyor
İsrail'in soykırım bakanı Ben-Gvir zorla alıkonulan Sumud Filosu aktivistlerine hakaret etti!
Derbi ateşten gömlek! Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri netleşti
CHP'de kavga büyüyor! Gürsel Tekin'den olay sözler: Biz sustukça siz çaldınız
Aşk ve Gözyaşı’nın Yeliz’i Şenay Gürler’in sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı! Hem Türkiye'de hem dünyada tanınıyor...