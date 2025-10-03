Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan Hamas açıklaması! Verilen süre uzatıldı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin bir paylaşım yaptı.

Trump'tan Hamas açıklaması!



HAMAS'A SAAT VERDİ



Hamas'a verilen sürenin uzatıldığını belirten Trump, "Hamas ile bir anlaşmaya Washington, D.C. saatiyle Pazar akşamı saat altıda (6) varılmalıdır." dedi.

Trump'ın açıklaması (Ekran görüntüsü)

Gazze'nin özgürlüğü için savaşan Hamas'ı suçlayan Trump, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşma ayrıca tüm kalan hamas savaşçılarının yaşamlarını da koruyor! Belgenin ayrıntıları dünya tarafından biliniyor ve bu herkes için harika bir şey! Bir şekilde Orta Doğu'da barış olacak. Şiddet ve kan dökme duracak. Rehineler serbest bırakılsın, hepisi, ölü olanların cenazeleri dahil, şimdi! Hamas ile bir Anlaşmaya Washington, D.C. saatiyle Pazar akşamı saat altıda (6) varılmalıdır. Her ülke buna imza attı! Eğer bu son şans anlaşması sağlanamazsa, daha önce hiç görülmemiş bir cehennem Hamas'a karşı patlayacak. Her ne yolla olursa olsun Orta Doğu'da barış olacak. Bu konuyla ilgilendiğiniz için teşekkür ederim!"