Son dakika! ABD Başkanı Trump'ın tehditleri sonrası Hamas yanıtını arabuluculara iletti!

Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin bir paylaşım yaptı. Hamas'a verilen sürenin uzatıldığını belirten Trump, "Hamas ile pazar günü Washington saati ile 18.00'e kadar anlaşma sağlanmalı. Bu son şans." dedi. Gazze'nin özgürlüğü için savaşan Hamas'ı tehdit eden Trump, "Daha önce hiç görülmemiş bir cehennem Hamas’a karşı patlayacak." ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklamaları sonrası Al Jazeera Hamas'ın, Trump’ın planına yanıtını arabuluculara ilettiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, açıkladığı Gazze planının iyi bir plan olduğunu savunarak, "anlaşmaya varması" için Hamas'a 6 Ekim Pazartesi günü TSİ 01.00'e kadar süre verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes planının Hamas tarafından kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Gazze'de ateşkes planının bölge ülkeleri tarafından da kabul gördüğünü ve "bölgeye barış getirecek iyi bir plan olduğunu" savunan Trump, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 01.00'e kadar (ABD doğu saatiyle pazar günü 18.00'e) anlaşmayı kabul etmesi için Hamas'a süre verdiğini belirtti.

Anlaşmanın sağlanması durumunda şiddetin sona ereceğini kaydeden Trump, "Bu, herkes için harika bir anlaşma. Eğer son şans olan bu anlaşma yapılmazsa Hamas için daha önce görülmemiş şekilde kıyamet kopacak." ifadelerini kullandı.

Anlaşma sağlanması halinde kalan Hamas savaşçılarına dokunulmayacağını belirten Trump, bunun Hamas için "son şans" olduğunu bildirdi.

Trump, bölgedeki Filistinlilerin Gazze'nin daha güvenli bölgelerine gitmesini istediğini ve tüm esirlerin hemen serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Trump'ın açıklamaları sonrası Al Jazeera Hamas'ın Hamas, Trump'ın planına yanıtını arabuluculara ilettiğini bildirdi. Esirlerin bırakılmasını kabul ettiğini ifade eden Hamas, detaylı bir müzakere talep ettiğini bildirdi.

Arabuluculara iletilen açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesi, esir takasının sağlanması, insani yardımların derhal girişine izin verilmesi, Şeridin işgalinin reddedilmesi ve halkımızın yerinden edilmesinin önlenmesi amacıyla gösterilen Arap, İslam dünyası, uluslararası çevreler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını takdir etmektedir.

Bu çerçevede ve tam ateşkes ile Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmenin sağlanması doğrultusunda Hamas, Başkan Trump'ın teklifinde öngörülen esir takası kapsamında hayatta olan ya da naaş durumundaki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını onayladığını duyurur.

Bu sürecin gerçekleşebilmesi için gerekli saha koşullarının sağlanması kaydıyla, Hamas arabulucular aracılığıyla sürecin detaylarını görüşmek üzere derhal müzakerelere girmeye hazır olduğunu teyit eder.

Hareket ayrıca, Gazze Şeridi'nin yönetiminin, ulusal mutabakata dayalı, bağımsız (teknokrat) bir Filistin otoritesine devredilmesi hususundaki onayını yeniden vurgular. Bu yapı Arap ve İslam dünyasının desteğiyle şekillenecektir.

Trump'ın planında Gazze'nin geleceğine ve Filistin halkının devredilemez haklarına dair diğer konular ise, ilgili uluslararası hukuk ve kararlar temelinde, ulusal bir mutabakat çerçevesinde ele alınacaktır. Hamas, bu kapsamlı ulusal süreçte etkin ve sorumlu bir şekilde yer alacağını teyit eder."

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Gazze gündemine ilişkin son durumu değerlendirdi.

ABD Başkanı Trump'ın, Hamas'a, anlaşmaya varması için pazar günü 18.00'e (TSİ pazartesi 01.00) kadar süre vermesine ilişkin soruları yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkan, son birkaç yıldır Orta Doğu'da yaşanan tüm vahşetten derin endişe duyuyor. Bu karmaşayı (Joe) Biden yönetiminden devralmış olması son derece talihsiz." dedi.

Trump'ın Gazze'de ateşkes planının çok iyi ve kabul edilebilir olduğunu savunan Leavitt, Trump'ın Hamas'a TSİ pazartesi 01.00'e kadar süre verdiğini hatırlattı.

Leavitt, "Şu anda Başkan, Hamas'a bu teklifin kabul edilmesi gereken ve ayrıntılı bir plan olduğunu açıkça iletti. Eğer kabul etmezlerse sonuçları onlar için çok ağır olacak." değerlendirmesini yaptı.

ABD'li Sözcü, "Hamas'ın bu planı kabul edip bölgede barış ve refah içinde ilerleme fırsatı var. Eğer kabul etmezlerse bunun sonuçları ne yazık ki çok trajik olacak." şeklinde konuştu.

Sözcü, ayrıca Trump'ın ilk döneminde Abraham Anlaşmaları ile İsrail ve Arap ülkeleri arasında "normalleşme" sürecini başlattığını ve bu sürecin devam etmesini umduklarını sözlerine ekledi.

