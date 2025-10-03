PODCAST CANLI YAYIN

Manisa’da kız kardeşine şiddet uygulayan ağabey gözaltına alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 16 yaşındaki kız kardeşini darbedip üzerine kaynar su döken şahıs, olayı kayda alarak sosyal medya hesaplarında paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan videoya tepkiler çığ gibi büyüdü. Ekipler harekete geçerek 19 yaşındaki M.A.İ.A.'yı gözaltına aldı. Şiddete maruz kalan kız için ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girerek gerekli tedbir işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp, kaynar su döktüğü anları sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı sosyal medya platformlarında Manisa'da 19 yaşındaki bir şahsın, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döktüğü görüntülerle ilgili çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 yaşındaki şüphelinin M.A.İ.A. olduğunu tespit etti.

Yunusemre ilçesindeki adresinde gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Açıklamada, ağabeyinin şiddetine maruz kalan kız için, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gerekli tedbir işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

