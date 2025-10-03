Hasret Aydın'ın isteği gerçekleşti

Van'ın Gürpınar ilçesi Yaşlıdal mezrasındaki 2 derslikli okulda 3 yıl boyunca tek başına eğitim gören 10 yaşındaki Hasret Aydın, naklinin yapıldığı İpekyolu ilçesindeki Vali Ali Cevdet Bey İlkokulu'nda 32 arkadaşıyla birlikte eğitim almanın sevincini yaşıyor. Aydın, "Burada arkadaşlarımla bir arada olduğum için çok mutluyum. Tek başıma sıkılıyordum" dedi

Önceki okulunun tek öğrencisi olan Hasret'in, şimdi 32 arkadaşı var.



Hasret, sınıf öğretmeninin akıllı tahtada kendisine sorduğu sorulara heyecan içinde cevap veriyor