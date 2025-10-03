Gedik açıldı!

Dünya, insanlık adına büyük bir sınav verdi. Barcelona'dan yola çıkan Sumud Filosu, 31 gün sonra Gazze yakınlarına geldi. Ancak katil İsrail'in askerleri, gemilerin hedefe ulaşmasını engelledi. Filodaki 52 gemiden 22'sine saldırdı. 48'i Türk 200 gönüllüyü alıkoydu.



Gece boyunca aktivistleri Aşdod Limanı'na götürdü. Bu arada Mikeno ve Marinette adlı gemiler ablukayı deldi. Gazze karasularına girdi. Gönüllüler Gazze'ye çıkamasa da vicdanları uyandırdı. Her ülkede gösteriler başladı. Yeni filolar yola çıkmaya hazırlanıyor.





Surda bir gedik açtık; mukaddes mi mukaddes! Ey kahpe rüzgâr; artık ne yandan esersen es!