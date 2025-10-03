PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan: "Kantin solculuğu havasından çıkamıyorlar"

Başkan Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu:

24 Yıldır değişmeyen bir gerçek, rotamızı tayin eden hep aziz milletimiz oldu. Milletimiz nereyi işaret ettiyse yönümüzü oraya döndük, milletin beklentisi neyse tüm imkanlarımızla gerçekleştirmeye çalıştık.

Milletimizle bağımızı daima sağlam tutmaya gayret ettik. Hepimiz aynı zamanda bu aziz milletin hizmetkarlarıyız.

AK Parti olarak biz bir dava ve kadro hareketiyiz. Bizi bir araya getiren çıkarlarımız değil, değerlerimizdir. Davamıza olan sadakatimizdir. Milletimize olan hizmet sevdamızdır. Makamlar, koltuklar gelip geçicidir.

CHP'de yaşanan kavgaların hiçbiri bizde yaşanmadı. Özünü, esasını, ruhunu ve kurucu değerlerini koruyarak kendini güncellemek her dem yeniden doğmak ve tazelenmek... Biz hep bunu yaptık.

Belediyeleri hısım akraba çiftliğine çeviren haramilerin baskılarına teslim olmak istemeyenlere kapımız açıktır, saflarımızı genişletmeye devam edeceğiz

Ana muhalefetin ilk günden uyduruk bir bahane üreterek Meclis'ten kaçması zihniyetlerinin de görülmesini sağlamıştır.

Bunların siyaset yapma tarzı böyle, kendilerini hiç geliştiremiyorlar.

Kantin solculuğu havasından bir türlü çıkamıyorlar. CHP, en büyük saygısızlığı dillerinden düşürmedikleri milli irade ve Gazi Meclis'e karşı sergilemiştir. Oturumdan firar ettiler.

Nereye elinizi atsanız yolsuzluk skandalı fışkırıyor. Su kamyonları, su bidonları istisna olmaktan çıktı, rutin haline geldi. Daha çöpleri toplayamıyorlar, daha otobüsleri vaktinde durağa getiremiyorlar.

AK Parti ailelerine katılan Belediye başkanlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hizmetin adresi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır...

KUDÜS'TE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK
Başkan Erdoğan, Kudüs'ün Fethi'nin 838'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Kudüs'ün 2. fatihi Selahaddin Eyyubi'yi ve onunla birlikte mücadele eden askerleri rahmetle andığını belirtten Erdoğan, "Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

