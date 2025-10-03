PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Yerlikaya açıkladı: Polislerin mazeret atamaları her ay yapılacak!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılda 2 kez yapılan mazeret atamaları, bu yıl her ay yapılmaya başlandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Polislerimizin beklentilerini çok iyi biliyorum. Her bir konuyla ilgili titizlikle çalışıyoruz." dedi.

Giriş Tarihi:
Bakan Yerlikaya açıkladı: Polislerin mazeret atamaları her ay yapılacak!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2025 yılının Aile Yılı olması nedeniyle önceki yıllarda yılda 2 kez yapılan mazeret atamaları, bu yıl her ay yapılmaya başlanmıştır ve böyle devam edecektir." ifadesini kullandı.

Polis (AA)Polis (AA)

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suç ve suçlularla mücadeleyi yılın 365 günü 24 saat sürdüren kahraman polislerin çalışma koşullarıyla ilgili konuların, ayak üstü konuşularak geçiştirilemeyecek kadar önemli olduğunu belirtti.

Polis (AA)Polis (AA)

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, atamalarda daha hakkaniyetli ve kurumsal gereksinimlere uygun Görev Puanı Sistemi'ne geçildiğini anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet teşkilatında birimlerin ve personel ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla standart kadro çalışması 2025 yılı sonunda tamamlanacak ve ikinci şark konusu ile ilgili değerlendirme kamuoyuna duyurulacaktır. 2025 yılının Aile Yılı olması nedeniyle önceki yıllarda yılda 2 kez yapılan mazeret atamaları, bu yıl her ay yapılmaya başlanmıştır ve böyle devam edecektir. Polislerimizin beklentilerini çok iyi biliyorum. Her bir konuyla ilgili titizlikle çalışıyoruz. İnşallah zamanı geldiğinde hep birlikte neler olduğunu göreceğiz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Gazze masada
Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan Hamas açıklaması! Verilen süre uzatıldı
Aynadaki Yabancı
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
Yolsuzluktan tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Kara CHP'den istifa etti
MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek ve bağlantılı olduğu avukat yakalandı
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?
EMEKLİNİN 3 AYLIK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, BAĞ-KUR'luya TÜİK'ten yeni maaş hesabı: En düşük 16.881, 17.500 TL alanlar...
CANLI ANLATIM | İsrail'den Sumud'un son teknesi Marinette'ye baskın!
SON DAKİKA! CHP kayyum davasının ilk duruşması görüldü: Gürsel Tekin göreve devam edecek
Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı
İstanbul'da fahiş kiraya "dur" diyecek proje! Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar belli oldu
Beyoğlu'nda dükkan basmıştı! Ufuk Bayraktar için istenen ceza belli oldu
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar: Bütün kadınların örnek alacağı bir karakter
Turgay Ciner'in şirketlerinde kara para izi: Ciner Glass'ta tuhaf işler... Hepsi tesadüf mü?
Memura farklı maaş! Ocak zammı için ipucu geldi: Polis, imam, öğretmen... Kim ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! Fatih Altaylı hakkında ara karar
Meteoroloji’den ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kod uyarısı! 3 Ekim il il hava durumu: Marmara, Ege ve Akdeniz’e sağanak geliyor
Derbi ateşten gömlek! Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri netleşti
Aşk ve Gözyaşı’nın Yeliz’i Şenay Gürler’in sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı! Hem Türkiye'de hem dünyada tanınıyor...