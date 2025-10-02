PODCAST CANLI YAYIN

Tuba ikinci dünya turunda 7 bin kilometre yaptı!

Caretta caretta Tuba’ya takip cihazı takıldı, Muğla İztuzu’ndan denize bırakıldı. 2019’da 25 bin km yol yapan Tuba, bu yıl 7 bin km yol kat etti. Soğuyan sularla göçüne devam edecek.

Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, caretta caretta Tuba'ya 9 Ağustos'ta düzenlenen törenle takip cihazı taktı. Muğla Ortaca'daki İztuzu Plajı'nda mavi sulara bıraktı. 2019'daki ilk dünya turunda 25 bin kilometre yol kateden Tuba, ikincide ise şu ana kadar 7 bin kilometre yol yaptı. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Tuba bir önceki güzergahı takip ederken 1 ay kadar önce biraz Bodrum açıklarında kaldı. Umuyoruz ki suların biraz daha soğumasıyla önümüzdeki ay içerisinde kaplumbağamız tekrar göç yoluna devam edecektir" dedi.


Yakup Kaska: Tuba, Marmaris Cennet Koyu, Rodos ve Bodrum açıklarında dolaştı

