Son dakika! Başkan Erdoğan'dan 838’inci yıl dönümünde Kudüs mesajı: "Mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Kudüs 'ün Fethi'nin 838'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

KUDÜS İÇİN MÜCADELE ETMEYİ AZİM VE KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ



Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Başkan Erdoğan'dan Kudüs mesajı

"Kudüs'ün Fethi'nin 838'inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi'yi ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum.

Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz"