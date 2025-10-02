PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika! Başkan Erdoğan'dan 838’inci yıl dönümünde Kudüs mesajı: "Mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs’ün Fethi’nin 838’inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan mesajında, Kudüs’ün ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi’yi ve onunla birlikte mücadele eden askerleri rahmetle andığını belirtti. Erdoğan, "Hazreti Nebi’nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ün Fethi'nin 838'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

KUDÜS İÇİN MÜCADELE ETMEYİ AZİM VE KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Başkan Erdoğan'dan Kudüs mesajı

"Kudüs'ün Fethi'nin 838'inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi'yi ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum.

Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz"

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Sosyal medya)Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Sosyal medya)

Erdoğan mesajında tarihi bir dönüm noktasını hatırlatırken Kudüs'ün taşıdığı manevi öneme de vurgu yaptı.

