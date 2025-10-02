Mahmutbey metrosunda yangın! Yolcular tahliye edildi

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Bakırköy-Kayaşehir Metro hattında sefer yapan metronun fren balatalarında çıkan yangın, istasyonda kısa süreli paniğe neden oldu.
Yangın, sabah saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Bakırköy-Kayaşehir hattında sefer sayan metronun Mahmutbey istasyonuna yanaştığı sırada fren balatalarında dumanlar yükselmesiyle fark edildi.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Metronun alt kısmında yükselen alevler nedeniyle sefer durduruldu.
Metro, istasyona ulaştıktan sonra yolcular tahliye edildi. İstasyonu dumanların kapladığı o anlarda, istasyon görevlileri yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.
İSTASYON KAPATILDI
Yangın nedeniyle Mahmutbey istasyonundaki yolcular tahliye edilirken, istasyon geçici süre kapatıldı. Olayla ilgili ekiplerin çalışmalarında fren balatalarında oluşan yangın sonrası metro garaja götürüldü.