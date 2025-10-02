PODCAST CANLI YAYIN

İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu! 72'si yakalandı 31'i kurtarıldı!

İzmir açıklarında 30 Eylül günü farklı saatlerde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda düzensiz göçmen hareketliliği engellendi. Operasyonda 72 düzensiz göçmen yakalandı. Yunanistan unsurlarınca geri itilen 31 düzensiz göçmenin de kurtarıldığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir açıklarında 30 Eylül günü farklı saatlerde gerçekleştirdiği operasyonlarda, düzensiz göçmen hareketliliğini engelledi.

(İHA)(İHA)

Saat 07.35'te Dikili ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları (TCSG-6, KB-107) sevk edildi. Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı gün saat 11.05'te yine Dikili açıklarında Sahil Güvenlik botlarınca durdurulan lastik bottaki 6 düzensiz göçmen yakalandı. Saat 23.30'da Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından tespit edilen lastik botta da 33 düzensiz göçmen yakalandı.

(İHA)(İHA)

31 KİŞİ KURTARILDI

Aynı gün saat 08.45'te Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik botları, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber karinalı lastik bottaki 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

(İHA)(İHA)

Operasyonlarda 72 düzensiz göçmen yakalanırken, 31 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

