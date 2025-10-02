İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu! 72'si yakalandı 31'i kurtarıldı!

(İHA)

Saat 07.35'te Dikili ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları (TCSG-6, KB-107) sevk edildi. Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı gün saat 11.05'te yine Dikili açıklarında Sahil Güvenlik botlarınca durdurulan lastik bottaki 6 düzensiz göçmen yakalandı. Saat 23.30'da Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından tespit edilen lastik botta da 33 düzensiz göçmen yakalandı.