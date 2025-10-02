İsrail Sumud Filosu’na el koydu Hataylılar bayraklarla Akdeniz’e açıldı

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na baskın düzenleyip aktivistleri yasa dışı şekilde alıkoymasının ardından filoya destek olmak isteyen Hataylılar Akdeniz'e açıldı.Küresel Kararlılık Filosu'na destek olmak isteyen Hataylılar Türk ve Filistin bayraklarıyla Arsuz Limanı'ndan Akdeniz'e açıldı
HATAYLILAR AKDENİZ'E AÇILDI
İsrail Sumud Filosu'ndaki aktivistleri zorla Aşdod Limanı'na götürürken Hataylılar Türk ve Filistin bayraklarıyla yola çıktı.
İSRAİL GEMİLERİ GASBETTİ
Küresel Sumud Filosu'nda gece boyunca devam eden İsrail saldırılarından kurtulan tekneler sabah saatlerinden itibaren İsrail tarafından zorla alıkonuldu ve Aşdod Limanı'na götürüldü.
Gazze karasularına kadar ulaşan Mikeno gemisinin de İsrail saldırısına uğradığı biliniyor.