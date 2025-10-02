İsrail Sumud Filosu’na el koydu Hataylılar bayraklarla Akdeniz’e açıldı

Küresel Kararlılık Filosu'na destek olmak isteyen Hataylılar Türk ve Filistin bayraklarıyla Arsuz Limanı'ndan Akdeniz'e açıldı

Hatay'da Sumud'u selamlama etkinliği, AA

İSRAİL GEMİLERİ GASBETTİ

Küresel Sumud Filosu'nda gece boyunca devam eden İsrail saldırılarından kurtulan tekneler sabah saatlerinden itibaren İsrail tarafından zorla alıkonuldu ve Aşdod Limanı'na götürüldü.