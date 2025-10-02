PODCAST CANLI YAYIN

Hamas Trump'ın Gazze planına yakında yanıt vereceğini açıkladı

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes ve esir değişimiyle ilgili sunduğu plana yakında yanıt vereceğini bildirdi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nezzal, basına yaptığı açıklamada, "Hamas, plan açıklandığı 30 Eylül'den sonraki günden itibaren Filistinli gruplar, bağımsız şahsiyetler ve arabulucularla hem içeride hem dışarıda istişarelere başladı. Elimizde çok sayıda eleştiri olmasına rağmen hareket, konuyu tüm ciddiyetiyle ele alıyor." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın planı ciddi biçimde değerlendirdiğini ve yakında yanıt vereceğini belirten Nezzal, nihai tutum olarak Filistin halkının en yüksek çıkarlarını ve Filistin davasının stratejik sabitelerini dikkate alacaklarını vurguladı.

"Bizden ya tamamen kabul ya da tamamen ret gibi bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Zaman baskısı ve tehditlerle hareket etmiyoruz." diyen Nezzal, Hamas'ın Filistin halkının çıkarlarını gözeten ve tüm siyasi dengeleri dikkate alan yaklaşım sergilediğini vurguladı.

"ANLAŞMALARA VARMAK KONUSUNDA CİDDİYİZ"

Nezzal, hareketin dost Arap ve İslam ülkeleriyle sürekli ve hassas temas halinde olduğunu belirterek, "Son 28 saat içinde uzmanlarımız, gece gündüz çalışarak arabulucular ve dost ülkelerle iletişimlerini sürdürdü. Biz, gerçekten anlaşmalara varmak konusunda ciddiyiz." dedi.

Planla ilgili ciddiyetlerinin zaman baskısından değil Gazze'de iki yıldır süren toplu katliamı durdurma isteğinden kaynaklandığını dile getiren Nezzal, "Bu katliamın üçüncü yılına girmesini istemiyoruz. Bizim için zaman, kandır. Bu nedenle halkımızın maruz kaldığı toplu katliamı durdurmak için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, 29 Eylül'de ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

Katar ve Mısır, Trump'ın Gazze planını Hamas'a iletmişti.

