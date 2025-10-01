Son dakika haberi! Ayşe Barım adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Taksim'de Gezi Parkı odaklı olayların planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım'ın yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü.
ÜNLÜ OYUNCULAR DİNLENDİ
Duruşmada Halit Ergenç, Zafer Algöz, Rıza Kocaoğlu, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür ve Nejat İşler gibi ünlü oyuncular tanık olarak ifade verdi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE
Mahkeme heyeti Barım'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
KAÇ YIL CEZA İSTENİYOR
Barım, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Ayşe Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
ÜNLÜLER ADLİYEDE
Duruşma öncesi Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Ceyda Düvenci, Mehmet Günsür ve Şükran Ovalı'nın da aralarında bulunduğu pek çok oyuncu destek için adliyeye geldi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 171 sayfalık iddianamede, Gezi Parkı süreci ile eylemlerin planlanması ve organize edilmesinde sorumlu bulunan sanıklar anımsatılıyor.
HTS kayıtlarının yer aldığı iddianamede, sanık Barım'ın, Gezi Parkı ana davasının ana aktörlerinden Memet Ali Alabora, Çiğdem Mater ve Osman Kavala'yla Gezi Parkı eylemleri süreci ve devamında irtibatlı olduğu belirtiliyor.
İddianamede, Barım'ın Alabora'yla olan konuşmalarıyla ilgili, "HTS incelemelerinde sanık Ayşe Barım'ın Gezi davası sanıklarından Memet Ali Alabora ile Gezi Parkı eylemlerinin başlangıç tarihi olan 30 Mayıs 2013'te ilk irtibatı kurduğu, son irtibatının da 19 Haziran 2013 olduğu ve Gezi Parkı olayları süreci dışında Alabora ile irtibat kurmadığı"na ilişkin tespitlere yer veriliyor.