Mobbing can aldı!

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde maaşlarını gecikmeli alan personel, iddiaya göre mobbinge uğradı. Veteriner Teknikeri Alkım Eren Demir, aylar süren ağır iş yükünün ardından 22 Ağustos'ta kalp krizinden evinde hayatını kaybetti. Baba Erkan Demir, evladının vefatının ardından hukuk mücadelesi başlattı. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ndeki çalışma modelinin kadınları da etkilediği anlaşıldı. Veteriner Hekim Ferah Öztürk, veteriner teknikerler Merve Güzel Göktaş ve Damla Göksu Aygün da doğum yaptıktan hemen sonra işten çıkarıldı. Kadınlar, "Hâlâ doğurmaya devam edecek misiniz" diye kendilerine mobbing yapıldığını anlattı.