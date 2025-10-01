MGK: Terör duvarı tamamen yıkılacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Başkan Erdoğan'rın liderliğinde yapıldı. Açıklanan bildiride "Terörsüz Türkiye istikametinde, TBMM çatısı altındaki faaliyetlerin de katkısıyla gelinen aşama değerlendirilmiş; milletimizin istikbalinin önündeki terör duvarının tamamen yıkılarak huzur, refah ve güven ikliminin daim kılınmasına yönelik güçlü irade teyit edilmiştir" ifadelerine yer verildi. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın durdurulmasının ve sorumluların hesap vermesinin tüm insanlığın müşterek mesuliyeti haline geldiği belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in ilk kez katıldığı MGK 2 saat sürdü.



Dünyaya Netanyahu çağrısı: Katili durdurun!