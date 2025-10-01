Kağıthane Tüneli’nde yolu kapatıp trafiği tehlikeye attılar! EGM duyurdu: 10 şahıs yakalandı

İstanbul Kağıthane Tüneli'nde yolu kapatarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik polis ekipleri harekete geçti.
EGM, 10 şahsın yakalandığını duyurarak sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
Kağıthane Tünel içerisinde yolu kapatarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüleri ile birlikte 1️⃣0️⃣ şahıs yakalandı. 🚨
📌 Konvoy yapmak,
📌 Tünelde duraklamak,
📌 Trafiği tehlikeye düşürmek ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden idari para cezası uygulandı.
Ayrıca şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.