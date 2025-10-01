Doğum izni çalışmasında sona gelindi! Anneye 24 hafta babaya 15 gün koruyucu aileye 15 gün izin gündemde...

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA ELE ALINDI Başkan Erdoğan, Türkiye 'de nüfus artış hızının düşmesi üzerine seferberlik ilan etti ve sorunun çözümü için gerekli çalışmaların yapılması talimatı verdi. Bu kapsamda önemli bir yasa teklifi hazırlanıyor. Hazırlanan taslak Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan toplantılarda ve ilgili kurumlarda ele alınıyor. Doğum izni müjdesi (Takvim.com.tr)

DOĞUM SONRASI 16 HAFTA

Önümüzdeki haftalarda TBMM gündemine getirilmesi planlanan teklifteki en önemli düzenleme doğum izinleri ile ilgili olacak. Mevcut sistemde kadın memurlara doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni veriliyor. Teklif, "Kadın memura; doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta süreyle analık izni verilir" hükmünü içeriyor. Böylece doğumdan sonra verilen izin 8 haftadan 16 haftaya, toplam izin de 16 haftadan 24 haftaya çıkartılıyor.



BABAYA 5 GÜN İLAVE

Hazırlanan düzenlemede memurların babalık iznine ilişkin de hükümler yer alıyor. Memurlara verilen babalık izninin süresi 10 günden 15 güne çıkartılıyor. Ayrıca üç yaşını doldurmamış bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olan memura, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 15 gün izin verilecek. Aynı durumdaki işçiler ise 15 gün ücretsiz izin kullanabilecek. Düzenlemenin gerekçesinde, şöyle denildi: "Biyolojik ailesi yanında bakımları sağlanamayan ve evlat edindirilemeyen çocuklar koruyucu aile hizmetinden faydalandırılmaktadır. 2002'de 500 koruyucu aile yanında 515 çocuk hizmetten yararlanmakta iken, bugün yaklaşık 8 bin 551 koruyucu aile yanında 10 bin 226 çocuğumuz bulunmaktadır. Çalışanların koruyucu aile olma sürecine katılımını teşvik edecek bu düzenleme ile koruyucu aile sayısının artması, daha çok çocuğun kurum ve kuruluş yerine aile yanında bulunması, böylece koruyucu aileliğin çocuk koruma mekanizmasındaki yerinin güçlenmesi amaçlanmaktadır."