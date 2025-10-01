Cinayet Müge Anlı'da aydınlatılmıştı! Sevgililere ağırlaştırılmış müebbet

Muğla'da yaşayan 3 çocuk babası Şaban Ataş (52), geçen yıl kayıplara karıştı. Kuzeninin başvurusu üzerine atv'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerce sır kayıp araştırıldı. Eski eşi Emine Karabulut, Ataş'ı sevgilisi Burhanettin Öztürk'ün başına sopa vurarak öldürdüğünü ve ormanlık alana götürerek attıklarını itiraf etti. Ceset 56 gün sonra canlı yayın sırasında bulundu. Olayla ilgili açılan dava, önceki gün sonuçlandı. Tutuklu Emine Karabulut ve Burhanettin Öztürk, "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.