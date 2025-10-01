Ceren'den dev buluş!

PODCAST CANLI YAYIN

Liseli Ceren, beyin tümörü ile bağırsak arasındaki bağlantıyı tespit eden bir yazılım geliştirdi. Projesiyle AB Genç Bilim İnsanları Yarışması’nda 2’ncilik elde etti. Şimdi ABD’de düzenlenecek olan uluslararası bilim yarışmasına hazırlanıyor...

Ankara'da yaşayan 12'nci sınıf öğrencisi Ceren Sel, beyin kanserleri içinde en sık rastlanan 'glioblastoma multiforme' tümörünü araştırdı. Bağırsak ile beyin arasındaki ilişkiyi saptadı. Beyin ve bağırsaktaki yardımcı hücrelerin bağışıklık sistemini aktive etmesine ilişkin bir salgı üzerine yoğunlaştı. Geliştirdiği bilgisayar kodlarıyla bu salgının bağırsakti kanserli hücrenin beyne ulaşmasına zemin hazırladığını saptadı.

BİLİM YOLCULUĞU...

Ceren Sel, bu proje ile ile 56'ncı TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda 1'incilik kazandı. Daha sonra Letonya'nın Riga kentinde düzenlenen 36'ncı Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'na projesini sundu. Ve buradan da ikincilikle döndü. Sel, şimdi gözünü Mayıs 2026'da ABD'de düzenlenecek Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'na çevirdi. Süper beyin Ceren şunları söyledi:

Beyin ve bağırsak arasındaki mesafe çok uzun. Ve bu uzun mesafe nedeniyle acaba gerçekten bağırsakta salgılanan bir molekül beyne kadar ulaşabilir mi sorusu vardı. Modelimde bu yolculuğu da temsil etmem gerekiyordu. Başta bazı sonuçlar çelişkili çıktı ama sonunda gördüm ki belli koşullarda gerçekten bağırsaktan salgılanan bu molekülün beyne ulaşması mümkün.

TEDAVİYE IŞIK TUTACAK
Ceren, çalışmasının kanser tedavisinde çığır açacağını söyledi: Beyin tümörleriyle ilgili araştırmalarda genelde doğrudan tümör hücrelerine ya da beyin mikroçevresine odaklanılıyor. Ama ben bağırsaktan kaynaklanan bir faktörün etkili olabileceğini gösterdim. Hastalığı kaynağından yok etmenin yolunu bulduğumu düşünüyorumb Bu projenin sadece beyin değil tüm kanser türlerinin tedavisinde önemli bir yol olduğunu düşünüyorum.

