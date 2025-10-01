PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan TBMM'de Bahçeli ve siyasi parti liderleriyle görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncel Bakırhan ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü. Başkan Erdoğan görüşmenin ardından, "Liderlerle beraber çok samimi bir havada görüşmemizi yaptık." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı sonrası Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncel Bakırhan ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü.

YARIM SAATLİK GÖRÜŞME

TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı. Başkan Erdoğan, konuşması sonrası Başkanlık Divanı'nda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncel Bakırhan ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Başkan Erdoğan TBMM'de siyasi parti liderleriyle görüştü. (İHA)Başkan Erdoğan TBMM'de siyasi parti liderleriyle görüştü. (İHA)

SAMİMİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK

Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Liderlerle beraber çok samimi bir havada görüşmemizi yaptık. Keşke siz de olsaydınız." dedi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, daha sonra Başkan Erdoğan'ı Meclis'ten uğurladı.

Başkan Erdoğandan TBMMnin 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı açılışında önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan TBMMnin 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı açılışında önemli açıklamalar

