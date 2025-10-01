Başkan Erdoğan TBMM'de Bahçeli ve siyasi parti liderleriyle görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı sonrası Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncel Bakırhan ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü.

Başkan Erdoğan, MHP, DEM VE İYİ Parti liderleriyle görüştü!

YARIM SAATLİK GÖRÜŞME



TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı. Başkan Erdoğan, konuşması sonrası Başkanlık Divanı'nda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncel Bakırhan ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Başkan Erdoğan TBMM'de siyasi parti liderleriyle görüştü. (İHA)

SAMİMİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK

Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Liderlerle beraber çok samimi bir havada görüşmemizi yaptık. Keşke siz de olsaydınız." dedi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, daha sonra Başkan Erdoğan'ı Meclis'ten uğurladı.