PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u kabul etti!

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u görevine atandıktan sonra ilk kez kabul etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u kabul etti. Erdoğan Arpaguş'u Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atandıktan sonra ilk kez

BASINA KAPALI GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş (AA)Başkan Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş (AA)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI OLARAK ATANMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Diyanet İşleri Başkanlığı görevine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Arpaguş'un Atama Kararı, 18 Eylül 2025 tarih ve 33021 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazetede! Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş olduBaşkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazetede! Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş oldu
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de! Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş oldu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı açılışında önemli açıklamalar
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! İsrail'den teknelere siber saldırı: 15 dakika boyunca iletişim kesildi
Can ve Ciner'e "kara para" soruşturması: Atilla Ciner ve Gökhan Şen hakkında tutuklama talebi
Başkan Erdoğan TBMM'de Bahçeli ve siyasi parti liderleriyle görüştü
İsrail’den Gazze’de Netzarim Koridoru’na saldırı! Filistinlilere sürgün dayatması
Başkan Erdoğan'dan "biriz beraberiz" mesajı: DEM Parti'den İYİ Parti'ye tek tek gitti
CHP'den millet iradesine saygısızlık: Meclis sıraları boş kaldı
TBMM'de yeni yasama yılı başladı! Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan meşruiyet açıklaması: "Yok hükmündedir"
Takvim ÖZEL | Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Afrika planını açıkladı! "Cüzi ücretlerle gelecekler"
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki hafriyat operasyonundan da İmamoğlu çıktı! Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltında
Özgür Özel’den adaylık hamlesi: CHP'deki savaş anketlere girdi!
Can Holding soruşturmasında flaş! Kenan Tekdağ'ın ifadesi ortaya çıktı! İşte 350 milyon dolar yanıtı! | Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan yok
Sanatçı Güllü’nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı! Servet ve borç iddiaları kafaları karıştırdı
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş Uğurcan Çakır açıklaması! "Böyle bir talep beklemiyorduk"
Yunan bile gördü ama muhalefet hala 3 maymunu oynuyor! Kathimerini'den Başkan Erdoğan için "Büyük Türk" manşeti!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 11. Yargı Paketi ve Suça Sürüklenen Çocuklar açıklaması: Taslak hazır | CHP'ye tepki | Terörsüz Türkiye mesajı
Can Holding operasyonundan bir gün önce Ciner'in borsa hisselerinde hareketlilik! Operasyon sızdırıldı mı?
Devlet Bahçeli'den TBMM açılışına katılmayan CHP'ye sert tepki: "Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır"
Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti
Yeşilçam efsanesi Şener Şen’in eski eşi şaşırttı! Meğer karı-koca aynı filmde oynamış...