Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u kabul etti. Erdoğan Arpaguş'u Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atandıktan sonra ilk kez
BASINA KAPALI GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI OLARAK ATANMIŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Diyanet İşleri Başkanlığı görevine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Arpaguş'un Atama Kararı, 18 Eylül 2025 tarih ve 33021 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.