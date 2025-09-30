Yeni komuta kademesi Beştepe'de! MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek.
Toplantıya, ilk kez yeni görevleriyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de katılacak.
GAZZE GÜNDEMDE
Gündemin en kritik başlığını Gazze'deki gelişmeler oluşturacak.
Bölgede ateşkesin sağlanması ve İsrail'in çevre ülkelere yayılan saldırılarının Türkiye'nin milli güvenliğine yansımaları detaylı şekilde ele alınacak.
URAYNA-RUSYA SAVAŞI
Üçüncü yılını tamamlamaya yaklaşan Ukrayna-Rusya savaşının bölgeye etkileri de kurulda değerlendirilecek. Savaşın sona erdirilmesi için atılacak adımlara parantez açılacak.
Öte yandan Suriye'de istikrarın sağlanması ve SDG'nin merkezi yönetim ile entegrasyonuna da toplantıda vurgu yapılması bekleniyor.