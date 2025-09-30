TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Filistin devleti açıklaması! Orta Doğu barışının kapısıdır!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver ile Macaristan Maarif Okulları yeni binasının açılış törenine katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada, okulun hayırlı olması temennisinde bulunarak, yapımında emeği geçenlerle açılmasında her türlü kolaylığı gösteren Macar hükümet ve devlet yetkililerine teşekkür etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Budapeşte'te, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. ( TBMM - Anadolu Ajansı )

MACARLAR VE TÜRKLER AMCA ÇOCUKLARIDIR

Türkiye ve Macaristan'ın tarih boyunca çok önemli kökleri ve benzerlikleri olan, aynı soydan gelen iki millet olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Aslında Macarlar ve Türkler birbirlerinin amca çocuklarıdır. Dolayısıyla aynı milletin iki farklı kolunun bugün iki ayrı devlet olarak temsil edildiği halkların bir yerde birleşmesinin de ifadesi olan bu güzel eğitim yuvasının açılışı bizim için de bir iftihar vesilesidir." diye konuştu.

Maarif Vakfının, 70 bine yakın öğrencisi olan, Asya'da, Afrika'da, Balkanlar'da, Kafkaslarda ve dünyanın dört bir yanında dünya çocuklarının eğitimine katkı sunan önemli bir kültürel diplomasi kuruluşu olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar kurumunun da önemli bir kültürel diplomasi kuruluşu olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, "Biz bu kültürel diplomasi kurumlarımız vasıtasıyla Macaristan'da da hizmetlerimizi artıracağız. Bu okulun da Türk-Macar dostluğunun alametifarikası olan Macar gençlerinin güçlü eğitim almalarına vesile olan önemli bir kuruluş olacağına canı yürekten inanıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver Macaristan Ulusal Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki Parlamentolar Arası İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptına da imza attı. ( TBMM - Anadolu Ajansı )

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI BARIŞIN MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK

Kurtulmuş konuşmasının başka bir yerinde Türk Devletleri Teşkilatının Anadolu'daki merkezinin Türkiye, Avrupa'daki merkezinin ise Macaristan olduğuna dikkati çekti.

TBMM Başkanı açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Orta Asya'dan Kafkaslara, Türkiye'ye, Anadolu kıtasına, Balkanlar'a ve Avrupa'ya kadar uzanan bu coğrafyada yaklaşık 300 milyon nüfusa ve dünyanın Asya ile Avrupa arasında en stratejik konumuna sahip olan Türk Devletleri Teşkilatı, öyle inanıyorum ki özellikle dengelerin tamamen bozulduğu günümüz dünyasında barışın, istikrarın, dostluğun ve gelişmenin önemli merkezlerinden birisi olacaktır. Macaristan, bu açıdan baktığınızda 300 milyonluk Türk Devletleri Teşkilatının uç karakoludur, uç merkezidir, kültürel ve siyasi merkezidir. Bu bakımdan Macaristan ile hem Türkiye'nin hem de Türk devletlerinin dostluğuna çok özel bir önem verdiğimizi ifade etmek isterim."

Kurtulmuş, Macaristan'ın, gerek Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı sırasında gerekse ondan önceki süreçlerde Türkiye'ye her platformda destek verdiğini ve en fazla çifte standarda muhatap kaldığı AB süreçlerinde de Türkiye'nin yanında yer aldığının altını çizdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (AA)

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşa da değinen TBMM Başkanı, çatışmaların bir an evvel sonlandırılmasını, adil ve kararlı bir barışın temin edilebilmesini hem bölge dengeleri hem küresel dengeler bakımından çok önemli gördüğünü vurguladı.

Kurtulmuş, "Bunun için iki ülke arasındaki tarafsız arabuluculuk rolümüzle belli bir noktaya geldik, anlaşma da neredeyse parafe edildi. Nihai anlaşma yapılacakken 2022 yılının Mart ayında maalesef bazı ülkeler istemediği için savaş bugüne kadar uzadı. Şimdi ümidimiz Ukrayna-Rusya arasında kalıcı adil bir barışın temin edilmesi ve Avrupa kıtasının üstünde dolaşan bu karabulutların en kısa süre içerisinde dağıtılmasıdır." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (AA)

FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASI ORTA DOĞU BARIŞININ KAPISIDIR

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırı hakkında dakonuşan TBMM Başkanı, "Bir an evvel adil ve karıcı bir barış sağlanarak Filistinlilerin kendilerine ait olan topraklara sahip çıkmasının da hem Orta Doğu barışı için hem dünya barışı için en önemli adım olacağına inanıyoruz." dedi.

Türkiye olarak her platformda masum ve mazlum Filistin halkının temsilcisi olmaya devam edeceklerini bildiren Kurtulmuş, "67 öncesi sınırlarda tam manasıyla egemen, toprak bütünlüğü olan bir Filistin devletinin kurulması Orta Doğu barışının kapısıdır. O kapı açılmadan Orta Doğu'ya barış gelmeyecektir. Onun için Filistin'in masum halkının haklarını ve Filistin devletinin egemenlik haklarını sonuna kadar savunmak da bizim hem kardeşlik hem de insanlık vazifemizdir." diye konuştu.

Macaristan Ulusal Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki Parlamentolar Arası İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptına da imzalar atıldı. ( TBMM - Anadolu Ajansı )

TÜRKİYE VE MACARİSTAN'IN ORTAK DEĞERLERİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin artarak devam etmesini sağlayacaklarını kaydederek, iki ülkenin sahip olduğu ortak değerlere ilişkin örnekler verdi.

Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nin sadece tarihi bir ziyaretgah olmadığını ifade eden Kurtulmuş, Gül Baba'nın Macaristan'da yaydığı dostluk, kardeşlik, barış ve insanlık ikliminin Macaristan topraklarında ve bu geniş coğrafyada egemen olması temennisinde bulundu