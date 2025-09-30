PODCAST CANLI YAYIN

Sumud Filosu’ndaki “Johnny M” teknesi arızalandı: Yolcular Türkiye’nin koordinasyonuyla tahliye edildi

Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’ndaki “Johnny M” adlı tekne, Akdeniz’de su alarak yardım çağrısında bulundu. Türkiye’nin koordinasyonuyla yolcular tahliye edilirken, İsrail ordusunun donanma komandolarıyla filoya müdahale hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

Giriş Tarihi:
Sumud Filosu’ndaki “Johnny M” teknesi arızalandı: Yolcular Türkiye’nin koordinasyonuyla tahliye edildi

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'ndaki "Johnny M" adlı teknenin su alarak arızalanıp yardım çağrısında bulunması üzerine yolcuları, Türkiye'nin koordinasyonuyla tahliye edildi. Girit Adası, Kıbrıs Adası ve Mısır üçgenindeki bir bölgede bulunan tekne, sabah saatlerinde yardım çağrısı yaptı. Teknede yaşanan tehlike üzerine Türk Kızılay ve diğer bazı yetkililer harekete geçip tahliyeyi koordine etti.

İSRAİL ORDUSUNDAN SALDIRI HAZIRLIĞI

İSRAIL devlet televizyonu KAN, İsrail komandolarının varışına günler kalan filoyu "kontrol altına alma" girişiminde bulunacağını ileri sürdü. Haberde, İsrail ordusunun donanma komandoları birimi Şayetet'in son günlerde açık denizde gemilere müdahale tatbikatları gerçekleştirdiği iddia edildi.

