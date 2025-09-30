Son dakika! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı!

PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika! Yeni komuta kademesi Beştepe'de! Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen MGK toplantısı sona erdi

Son dakika haberi! Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de toplandı.

KRİTİK TOPLANTI SONA ERDİ

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

MGK'DA BİR İLK

Toplantıya, ilk kez yeni görevleriyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de katılıyor.

GAZZE GÜNDEMDE


Gündemin en kritik başlığını Gazze'deki gelişmeler oluşturacak.

Bölgede ateşkesin sağlanması ve İsrail'in çevre ülkelere yayılan saldırılarının Türkiye'nin milli güvenliğine yansımaları detaylı şekilde ele alınacak.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI


Üçüncü yılını tamamlamaya yaklaşan Ukrayna-Rusya savaşının bölgeye etkileri de kurulda değerlendirilecek. Savaşın sona erdirilmesi için atılacak adımlara parantez açılacak.

Öte yandan Suriye'de istikrarın sağlanması ve SDG'nin merkezi yönetim ile entegrasyonuna da toplantıda vurgu yapılması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KURULUN GÜNDEMİNDE
Terörsüz Türkiye'de gelinen son durum da kurulun gündeminde.

Irak'ın kuzeyinde devam eden silah bırakma faaliyetlerine ilişkin sahadan yansıyan raporların kurulda ele alınacağı öngörülüyor.

F-35 VE F-16 TEDARİK SÜREÇLERİ MASADA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harbe hazırlık seviyesi de kurulun gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ardından F-16 ve F-35 savaş uçaklarının tedarik sürecinde gelinen son durum kurulda istişare edilecek.

Ayrıca KAAN başta olmak üzere milli imkanlarla yürütülen savunma sanayii projelerindeki mevcut durum da kurulda görüşülecek.

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunması, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin güvenle gerçekleştirilmesi amacıyla atılan adımlar da MGK'nın gündeminde olacak.

