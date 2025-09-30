Son dakika! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı!

Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de toplandı.
KRİTİK TOPLANTI SONA ERDİ
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.MGK'de bir ilk!
MGK'DA BİR İLK
Toplantıya, ilk kez yeni görevleriyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de katılıyor.
GAZZE GÜNDEMDE
Gündemin en kritik başlığını Gazze'deki gelişmeler oluşturacak.
Bölgede ateşkesin sağlanması ve İsrail'in çevre ülkelere yayılan saldırılarının Türkiye'nin milli güvenliğine yansımaları detaylı şekilde ele alınacak.
UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI
Üçüncü yılını tamamlamaya yaklaşan Ukrayna-Rusya savaşının bölgeye etkileri de kurulda değerlendirilecek. Savaşın sona erdirilmesi için atılacak adımlara parantez açılacak.
Öte yandan Suriye'de istikrarın sağlanması ve SDG'nin merkezi yönetim ile entegrasyonuna da toplantıda vurgu yapılması bekleniyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE KURULUN GÜNDEMİNDE
Terörsüz Türkiye'de gelinen son durum da kurulun gündeminde.
Irak'ın kuzeyinde devam eden silah bırakma faaliyetlerine ilişkin sahadan yansıyan raporların kurulda ele alınacağı öngörülüyor.