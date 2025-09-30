PODCAST CANLI YAYIN

Simav’daki 5.4’lük deprem büyük kırılmayı tetikleyebilir

Kütahya Simav’da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, İzmir, Bursa ve İstanbul’da paniğe yol açtı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin ana faydan değil ikincil kırıklardan kaynaklandığını belirterek, “Ana fay kırılırsa 6.5 büyüklüğünde deprem yaratma ihtimali var, risk bitmedi” dedi.

Kütahya Simav'da önceki gün saat 12:59'da gerçekleşen 5.4 büyüklüğündeki deprem, İzmir, Bursa ve İstanbul'da paniğe yol açtı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bir süre önce Simav'ı işaret ederek olası bir depremin yaşanabileceği açıklamıştı.

Depremin büyük kırılmayı tetikleyen ana fayda olmadığını vurgulayan Üşümezsoy, kritik uyarılar yaptı: Bu 5.4'lük deprem ana faydaki kırılmadan değil, çevresindeki ikincil kırıklardan kaynaklanıyor. Eğer ana fayda kırık meydana gelirse 6.5 büyüklüğünde deprem yaratma ihtimali var. Risk henüz bitmedi, fay enerjisini tamamen boşaltmış değil.

