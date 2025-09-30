Kuraklık Bursa’yı vurdu: Nilüfer ve Doğancı barajları bataklığa döndü

Türkiye genelinde yaz ayının yağışsız geçmesiyle birlikte barajlardaki durum içler acısı hale gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, "olağanüstü kuraklık" görülen bölgeler arasında yer alan Bursa'da, barajlar kuraklıktan olumsuz etkilendi. Kentin içme suyunun en önemli kısmını karşılayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarının doluluk oranı yüzde 2.33'e kadar geriledi. Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan iki baraj, kuraklık nedeniyle adeta bataklığa dönüştü. Barajlarda 6 günden daha az su kaldığı belirtildi.