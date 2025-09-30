Kredi kullanacaklar dikkat! İhtiyaç, konut, ticari kredide faizler 2 yılın en düşüğünde!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), temmuz ve eylül aylarında gerçekleştirdiği toplam 550 baz puanlık faiz indirimi, kredi piyasasına da yansımaya başladı. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ihtiyaç kredisinde yıllık faiz oranı 19 Eylül'de yüzde 60'a gerileyerek 17 Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indi. İhtiyaç kredisinde faiz 29 Mart 2024'te yüzde 86.15 ile zirveyi görmüş, 9 Mayıs 2025'te ise yüzde 74.59 olarak gerçekleşmişti.
KONUT %40'IN ALTINA İNDİ
Bireysel kredilerde özellikle konutta faiz düşüşü daha da belirginleşti. Konut kredisinin faizi 19 Eylül'de yüzde 38.65'e inerek 1 Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Konut kredisinde faiz 6 Haziran 205'te yüzde 43.61 olmuştu. Bankaların konut kredisinde aylık faiz oranlarını yüzde 2.69-3.39 arasında bulunuyor.
FAİZ YÜKÜ 774 BİN TL AZALDI
1 milyon TL tutarında 120 ay vadeli konut kredisini aylık yüzde 2.69 faizle aldığınızda aylık taksit ödemesi 28 bin 61 TL, toplam ödeme ise 3 milyon 386 bin TL oluyor. Bu krediyi aylık yüzde 3.39 faizle çektiğinizde aylık ödeme 34 bin 532 TL olurken, toplam ödeme 4 milyon 160 bin liraya yükseliyor. En düşük ve en yüksek aylık faiz arasında 1 milyon liralık bir kredide 774 bin TL faiz ödemesi farkı bulunuyor.