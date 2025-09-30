Kredi kullanacaklar dikkat! İhtiyaç, konut, ticari kredide faizler 2 yılın en düşüğünde!

Merkez Bankası verilerine göre ticari kredi faizleri de 19 Eylül haftasında yüzde 48.4 ile 20 Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ticari kredi faizleri 13 Haziran 2025'te yüzde 60.27, 5 Nisan 2024'te ise yüzde 69.2 seviyesini görmüştü. Ticari kredi faiz düşüşünün önümüzdeki dönemde hızlanması bekleniyor. Merkez Bankası'nın bu yıl gerçekleştireceği iki Para Politikası Kurulu toplantısında faizi yüzde 35'e kadar çekmesi beklenirken, bu hamlenin kredi piyasasına yansıyacağı belirtiliyor.

Takvim Foto Arşiv

632 MİLYAR KREDİ KULLANILDI

Merkez Bankası'nın faiz indirimine başladığı 24 Temmuz'dan bu yana, bankaların TL kredi hacmi 632 milyar lira artarak 12 trilyon 177 milyar liradan 12 trilyon 809 milyara çıktı. Bu dönemde tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarının hacmi 4 trilyon 695 milyar liradan 4 trilyon 998 milyara çıkarken, ticari kredilerin büyüklüğü 7 trilyon 481 milyar liradan 7 trilyon 811 milyara çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, Kredi faizlerindeki düşüşle birlikte mevduat faizinde de düşüş sürüyor. 19 Eylül haftasında 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi 50 puanın altına gerileyerek 2023 yılından bu yana görülen en düşük seviyesine indi. 1-3 ay vadeli TL mevduat faizi söz konusu haftada 49.5 olarak kaydedildi.