Konya’da eşini 22 bıçak darbesiyle öldüren sanık için akıl sağlığı raporu talep edildi

Konya'da geçen yıl öğretmen Ebru Küçüktaşdemir, boşanmak isteyen eşi Abdullah Küçüktaşdemi tarafından 22 bıçak darbesiyle öldürüldü. Katil zanlısı Abdullah Küçüktaşdemir, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile dava açılan Abdullah Küçüktaşdemir'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, Küçüktaşdemir'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istendi. Duruşma ertelendi