Komşusunu 17 bıçak darbesiyle yaraladı

İstanbul Sancaktepe'de geçtiğimiz günlerde A.E. isimli şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle komşusu Ş.K.'ya saldırdı. Evinde yalnız olduğu öğrenilen Ş.K., vücudunun çeşitli yerlerinden 17 bıçak darbesi alarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde bulunan Ş.K., yapılan ilk müdahalenin ardından İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü ve yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, A.E.'yi gözaltına aldı. 4 ayrı suçtan sabıkasının bulunduğu iddia edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.