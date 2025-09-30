PODCAST CANLI YAYIN

İspanya'dan Türkiye'ye uzanan altın kan

Naide Soylu’ya gebeliğinde nadir kan grubu olan Rh Null gerekti. Kızılay, altın kan olarak bilinen kan için harekete geçti. İspanya’dan Gaziantep’e 3 ünite kan getirterek zamana karşı bir operasyon düzenledi.

Giriş Tarihi:
İspanya'dan Türkiye'ye uzanan altın kan

Gaziantep'de yaşayan Naide Soylu (3, ilk iki gebeliğinde sorun yaşamadı. Ancak üçüncü gebeliğinde kan uyuşmazlığı tespit edilince yakın takibe alındı. Talasemi hastalığı nedeniyle hamileliğinin 7. ayında kan nakline ihtiyaç duyulan anne için Türk Kızılay aracılığıyla üç kez kan temin edildi ancak uyum sağlanamadı. Aile bireylerinin kanları da uyuşmadı. Gaziantep Üniversitesi'nde yapılan ileri taramalar ve ABD'den gelen test sonuçları sonucunda Soylu'nun literatürde Rh Null, kamuoyunda ise "altın kan" olarak bilinen gruba sahip olduğu ortaya çıktı.

72 SAAT İÇİNDE KULLANILABİLİYOR
Doğumu yaklaşan Naide Soylu için Gaziantep Üniversitesi'nden gelen talep üzerine, Türk Kızılay hızla harekete geçti. İspanya'da bulunan iki ünite dondurulmuş Rh Null kanı ile aktif bir bağışçıdan alınan bir ünite, özel taşıma koşullarında soğuk zincir korunarak önce İstanbul'a daha sonra Gaziantep'e getirildi. Ünitelerin, çözülmesinden sonra yalnızca 72 saat içinde kullanılabilmesi, operasyonu daha da kritik hale getirdi. Zamanla yarışılan bu sürecin sonunda yapılan nakil sayesinde anne sağlıklı bir doğum yaptı ve bebeğini kucağına aldı. Türk Kızılay, bu nakille Türkiye'de ilki gerçekleştirdi.

'HERKESE KAN VEREBİLİYOR ANCAK ALAMIYOR'
Prof. Dr. Vahap Okan, altın kan grubunun herkese kan verebildiğini ancak sadece aynı gruptan alabileceğini belirtti. "Doğum öncesinde ciddi risk vardı çünkü kan bulunamazsa hem anne hem bebek hayati tehlike altındaydı" dedi.

Anne Naide Soylu, "Kan ilk verildiği anda kalbim çarptı, bir şey oluyor diye korktum ama sonra rahatladım" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
ABD Başkanı Trump 20 maddelik Gazze barış planını yayımladı: Netanyahu kabul etti
Milyonların cebini ilgilendiren adımlar atılacak... Emekliler müjde! Hem reform hem zam yolda!
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! ABD ziyareti: Fevkaladenin fevkinde geçti | Muhalefete ayar üstüne ayar
Başkan Erdoğan’dan Trump’a Gazze takdiri: “Gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum"
Trump’ın kapsamlı Gazze barış planı haritası yayımlandı: Philadelphia Koridoru’nu İsrail’e bıraktı
Beyaz Saray'da Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür sonrası övgü dolu sözler: Kendisi benim dostum
ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına Avrupa’dan destek! İşte Avrupalı liderlerin olumlu mesajları...
Başkan Erdoğan'dan Yüzyılın Konut Projesi müjdesi: 81 ilde 500 bin sosyal konut geliyor! Kimlere avantaj sağlanacak?
Netanyahu’nun Katar'dan özür telefonu kabineyi böldü: Ben-Gvir öfke kustu
Kartal'dan derbi öncesi hata yok! Beşiktaş - Kocaelispor: 3-1 | MAÇ SONUCU
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı! 1 kişinin daha ifadesi alındı
Savunma sanayinde yerli motor devri! Karada, havada, denizde tam bağımsızlık
İslam Memiş'ten yeni uyarı: Altın fiyatı bu rakama yükselecek! Yatırımcıyı bekleyen 2 senaryo
Son dakika! Türkiye'den Sumud Filosu'na yardım: Su almaya başlayan bir teknedeki yolcular tahliye edildi
Eyüp'teki başarısından sonra Shakhtar'da adından söz ettiriyor! Arda Turan Ukrayna'ya damga vuruyor!
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyum atandı | 12 yönetici gözaltında
Onuachu’nun müthiş vuruşu dünya gündemine oturdu
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den KAAN açıklaması: "Teslim tarihinde herhangi bir gecikme yok"
ABD'nin 21 maddelik Gazze'de ateşkes planının detayları ortaya çıktı!
Enerjide köklü değişiklik! İki haftada 12 anlaşma! Türkiye'den küresel LNG hamlesi