İspanya'dan Türkiye'ye uzanan altın kan

Gaziantep'de yaşayan Naide Soylu (3, ilk iki gebeliğinde sorun yaşamadı. Ancak üçüncü gebeliğinde kan uyuşmazlığı tespit edilince yakın takibe alındı. Talasemi hastalığı nedeniyle hamileliğinin 7. ayında kan nakline ihtiyaç duyulan anne için Türk Kızılay aracılığıyla üç kez kan temin edildi ancak uyum sağlanamadı. Aile bireylerinin kanları da uyuşmadı. Gaziantep Üniversitesi'nde yapılan ileri taramalar ve ABD'den gelen test sonuçları sonucunda Soylu'nun literatürde Rh Null, kamuoyunda ise "altın kan" olarak bilinen gruba sahip olduğu ortaya çıktı.



72 SAAT İÇİNDE KULLANILABİLİYOR

Doğumu yaklaşan Naide Soylu için Gaziantep Üniversitesi'nden gelen talep üzerine, Türk Kızılay hızla harekete geçti. İspanya'da bulunan iki ünite dondurulmuş Rh Null kanı ile aktif bir bağışçıdan alınan bir ünite, özel taşıma koşullarında soğuk zincir korunarak önce İstanbul'a daha sonra Gaziantep'e getirildi. Ünitelerin, çözülmesinden sonra yalnızca 72 saat içinde kullanılabilmesi, operasyonu daha da kritik hale getirdi. Zamanla yarışılan bu sürecin sonunda yapılan nakil sayesinde anne sağlıklı bir doğum yaptı ve bebeğini kucağına aldı. Türk Kızılay, bu nakille Türkiye'de ilki gerçekleştirdi.

'HERKESE KAN VEREBİLİYOR ANCAK ALAMIYOR'

Prof. Dr. Vahap Okan, altın kan grubunun herkese kan verebildiğini ancak sadece aynı gruptan alabileceğini belirtti. "Doğum öncesinde ciddi risk vardı çünkü kan bulunamazsa hem anne hem bebek hayati tehlike altındaydı" dedi.



Anne Naide Soylu, "Kan ilk verildiği anda kalbim çarptı, bir şey oluyor diye korktum ama sonra rahatladım" dedi.



