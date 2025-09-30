Hayat'da büyük keşif ! 7 bin yıl önce atılan adımlar yeniden gün yüzünde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Karahüyük Mahallesi'nde yer alan Tell Kurdu Höyük'te yürütülen kazılarda, çok ender rastlanan bir buluntunun ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Bakan Ersoy: ʺ7 bin yıl öncesinden günümüze uzanan adımlar, Hatay’da keşfedildiʺ(DHA) EŞSİZ BİR TANIKLIK Bakan Ersoy NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Anadolu'da 7 bin yıl önce atılan adımlar yeniden gün yüzünde. Hatay, Reyhanlı Karahüyük'teki Tell Kurdu Höyük kazılarında çok ender rastlanan bir keşfe imza attık. Milattan önce 5200'e Ubeyd dönemine tarihlenen tabakalarda 5 insan ayak izi tespit edildi. Yağmurla ıslanmış çamurun üzerinde yürüyen insanlara ait bu izler, binlerce yıl öncesinden bize ulaşan eşsiz bir tanıklık sunuyor. Geleceğe Miras Projemiz ile 60 yılda yapılanı 4 yılda başarma kararlılığıyla, geçmişin izlerini geleceğe taşımaya, Türkiye'nin tarihi mirasını korumaya, keşfetmeye ve dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz."