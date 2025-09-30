HABERTÜRK ve Show TV satışında 350 milyon dolarlık bavul trafiği

Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma CİNER Holding'e uzandı. 575 milyon dolar olan Ciner Medya Grubu'nun satışında 350 milyon dolar CİNER holding hesaplarına Can Holding bünyesindeki Doğal Yaşam İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi'nden gönderildiği saptandı. Para ise bu şirket hesaplarına bankalara elden bavullarla taşınarak yatırıldı. Havuzda toplandığı düşünülen paraların izinin takibi için Başsavcılık harekete geçti. İki holdingin hesapları ve uluslararası para takibinin yapılması için MASAK ve BDDK'tan detaylı rapor hazırlanması talep edildi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan eski medya patronu Turgay Ciner ( Takvim.com.tr)

Satışla ilgili tutuklanan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can ise "Medya şirketlerinin alım sürecini Mehmet Kenan Tekdağ organize etti" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilen Can Holding soruşturması genişletildi. Savcılık, son olarak Turgay Ciner'in sahibi olduğu şirketlerin, Can Holding'e satışında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğunu saptadı. CİNER Grubu'na ait şirketlerin yöneticileri olan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan eş zamanlı operasyondan tüm şüpheliler gözaltına alındı. Yurt dışında olan Turgay Ciner hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Kenan Tekdağ (Takvim.com.tr)

TEKDAĞ BANA BASKI YAPTI

Kemal Can ifadesinde, Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu medya grubunun alımıyla ilgili "Süreci Mehmet Kenan Tekdağ organize etti, almam için de bana baskı yaptı" dedi.